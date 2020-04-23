«راشد بن حميد للثقافة» توسّع نطاق المشاركة

المصدر: عجمان - وام

أعلنت «جمعية أم المؤمنين» بعجمان، توسيع نطاق المشاركة في جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، لتشمل كل أقطار الوطن العربي اعتباراً من الدورة الـ 37 للجائزة.

وبناء على توجيهات قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، رئيسة مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم، قرر مجلس الأمناء فتح باب المشاركة بالدورة الـ37 للجائزة لتشمل أبناء الدول العربية كافة.

ورغبة من قرينة صاحب السمو حاكم عجمان في النهوض بدور الجائزة وتعميم الفائدة وانتشارها على نطاق أوسع، وبمراحل واثقة ومدروسة، عمدت لإتاحة المجال للباحثين العرب للمشاركة والاستفادة من المكنون الثقافي والعلمي لديهم، وإيماناً منها بأن تلك المشاركات تثري الجائزة بنتاجات رائدة.