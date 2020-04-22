2500 عنوان مجاني من «الشارقة العاصمة العالمية للكتاب»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019، عن تعاونه مع تطبيق «كتاب صوتي»، أحد أكبر المنصات الإلكترونية للكتب الصوتية العربية والمترجمة في العالم، لتوزيع 5 آلاف رمز اشتراك في التطبيق تتيح للأفراد الوصول إلى محتويات المنصة والاستمتاع بالكتب بشكل مجاني لمدة 3 أشهر، وذلك من خلال استخدام الرمز الترويجي Sharjahwbc.

ويعكس التعاون حرص المكتب على دعم القراء والمثقفين وإتاحة الفرصة لهم بشكل أكبر للوصول لمصادر المعرفة، إذ يسهم توفير محتويات المنصة الصوتية «كتاب صوتي»، التي تضم نحو مليون مشترك من 90 دولة عالمية، في الاستفادة من أوقات البقاء في المنازل، وتطوير المهارات وتعزيز المخزون المعرفي والثقافي.

وتضم منصة «كتاب صوتي» أكثر من 2500 كتاب منشور، وتمتلك حقوق نشر حصرية لـ 5 آلاف إصدار عربي ومترجم.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب للعام 2019: «إن الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد فرض علينا تقديم حلول جديدة ومبتكرة لاستمرار الفعل الثقافي ودعم قطاع النشر وصناعة المعرفة من شركات رائدة، وناشرين، وكتّاب، وقراء، لهذا جاء التوجه نحو الاستثمار في الخيارات التي تقدمها الكتب الصوتية، التي تشكل فرصة واسعة لاستهداف أكبر شريحة من القراء وتدعوهم للاستغلال الأحسن لأوقاتهم في مختلف الظروف، إلى جانب أنها تنسجم مع المحاور الرئيسية التي تنطلق منها فعاليات الشارقة العاصمة العالمية للكتاب والتي يتجسد أبرزها في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع».