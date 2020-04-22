جلسات «طيران الإمارات للآداب» متاحة افتراضياً

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت، أمس، مؤسسة الإمارات للآداب - اللجنة المُنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب - جلسة «ماذا يُقدم الشعر للهوية؟» التي جرى تنظيمها في دورة المهرجان 2020، وذلك ضمن سلسلة المحتوى الرقمي الخاص بها.

وضمت هذه الجلسة الفريدة من نوعها كلاً من الشاعرة الإماراتية عفراء عتيق، والشاعرة الفلسطينية فرح شما، والنجم الكولومبي الأمريكي الحائز على عدة جوائز كارلوس آندريس غوميز وأدار الجلسة الشاعر جميل عدس.

واستكشف النجوم الثلاثة المقومات التي تصنع الشاعر بالإضافة إلى مختلف التحديات التي يواجهها الشعراء خلال مسيرتهم، كما تصدوا لمناقشة قضايا الشعر الحديث ودوره في التعبير عن الهوية، بالإضافة إلى نقاش محتدم حول الشفاهة والتدوين.

لمشاهدة هذه الجلسة وغيرها الكثير ولمواكبة أحدث المنشورات على المنصة الإلكترونية للمهرجان، يرجى الاشتراك في قناة مهرجان طيران الإمارات للآداب على «يوتيوب»، ومتابعة مهرجان طيران الإمارات للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لتسجيل الاشتراك يرجى زيارة الموقع elfdubai.org.

وستنشر المؤسسة سلسلة محدودة من الجلسات المسجلة من مهرجان هذا العام خلال هذه الفترة من التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى قائمة من الكتب الموصي بها وقائمة من الموارد الأدبية والتعليمية وتطوير الذات وذلك عبر منصاتها الرقمية.