رئيس مجلس الأزياء العربي: الوقاية هي الموضة

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

أطلق مجلس الأزياء العربي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي مبادرة thread4cause# لتمكين المبدعين في صناعة الأزياء في دولة الإمارات من إيجاد سبل لمحاربة فيروس «كورونا» المستجد، من خلال تصميم ملابس الوقاية ومعدات الحماية الشخصية عبر خطوط إنتاجها مثل الأقنعة الجراحية وعباءات العزل والأغطية بالإضافة إلى المعقّمات المصنوعة محلياً، حيث يعد قطاع الموضة بشكل عام من القطاعات الحيوية التي تنشر إبداعاتها النوعية في كافة مجالات التصميم في جميع أنحاء العالم، والتي تأثرت بظروف الجائحة كغيرها من القطاعات، ولم تنفصل عن دورها فيما يخص المسؤولية المجتمعية خاصة في ظل الأزمات.

خط دفاع

وفي هذا السياق يؤكد جايكوب أبريان المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي أن الموضة قائمة على احتياجات المجتمع الثقافية والإنسانية في جميع الأوقات، واليوم العالم بحاجة إلى ملابس وقائية أكثر من أي وقت مضى لذلك فإن مبادرة thread4cause # بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي تعد من أهم المبادرات التي يطلقها المجلس خلال هذه الفترة نظراً للتداعيات العالمية في مواجهة فيروس «كورونا»، وسنعمل إلى جانب مجموعة من المصممين والمبدعين من خلال فتح خطوط إنتاج الأزياء وتخصيصها في الوقت الحالي لإنتاج أكبر كمية من ملابس الوقاية ومعدات الحماية الشخصية، كجزء من مسؤوليتنا المجتمعية ومشاركتنا مع الجهات الحكومية والمجتمعية في مكافحة انتشار هذا الوباء، فالموضة لم تنفصل يوماً عن الواقع، فهي قادرة على إحداث تغيير حقيقي عبر إسهاماتها في دعم كافة المبادرات الإنسانية.

قوة الإبداع

ويضيف جايكوب من خلال هذه المبادرة التي حظيت بدعم هيئه الصحة بدبي، نعيد استثمار العلاقة بين صناعة الموضة واستثمار المواهب الشابة ودعمها من دبي لتكون شريكة فعالة في تصميم وابتكار ملابس الوقاية بكل متطلباتها وحيثياتها الدقيقة فيما يتعلق برؤوس الأموال وتنظيم خطوط الإنتاج والاستقطاب الإعلامي مع القدرة على الصمود في وجه المتغيرات السريعة من حولنا، حيث بات التكاتف أولوية لمواجهة الوباء الذي يحصد آلاف الأرواح حول العالم يومياً.

انطلاقاً من هذا الواقع الذي أدركه كل من يعمل في صناعة الموضة محلياً وعالمياً، عبر تحويل المصانع والورش إلى خط دفاع من نوع آخر ينتج الكمامات والأزياء الوقائية، ونحن فخورون للغاية ونشعر بالامتنان لأعضاء صناعة الأزياء العربية لدينا الذين يلتزمون برد الجميل لمجتمعهم.

تقييم المشاركين

وفيما يتعلق بتقييم كفاءة وقدرة المنتسبين للمبادرة في تحقيق أهدافها المنشودة يقول جايكوب: يقوم المجلس بالعديد من الخطوات التقييمية خلال عملية فرز واختيار المشاركين والمتطوعين بعناية والإمكانيات المتاحة من قبلهم المحتملة في إنتاج المعدات المطلوبة، وتزويدهم بالمعرفة والمواصفات.

نظم التتبع

ويضيف جايكوب، ولضمان جودة وشرعية معدات الحماية الشخصية المنتجة (PPE)، يقوم مجلس الأزياء العربي وعبر موقعة على شبكة الإنترنت ومن خلال نظام التتبع الخاص بالمبادرة بالتحقق من المنتجات التي ابتكرها ضمن سياق المبادرة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

سيظهر النظام نقطة تفتيش خضراء بعد الحصول على الموافقة على سلامة المنتجات من هيئة الصحة بدبي. نحن على دراية بالعدد المحتمل للعلامات التجارية التي يمكن أن تحاول الاستفادة من هذا الموقف ونضمن متابعة جميع الإنتاج وتمكين المستهلك.