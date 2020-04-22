«العويس» تستذكر «سعيد بن عتيج»

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية اليوم في الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات، حلقة نقاشية افتراضية عن إصدارها الجديد «سعيد بن عتيج الهاملي ـ فروسية الشعر والحب» للشاعر والباحث مؤيد الشيباني. وعبر منصة زووم يلقي المؤلف الضوء على حياة وشعر الهاملي. ويمكن للجمهور متابعة الندوة عبر صفحة مؤسسة العويس الثقافية على الفيسبوك.

ولد الشاعر الهاملي سنة 1875 في محضر حوايا، من محاضر ليوا بالمنطقة الغربية من إمارة أبوظبي، وتوفي سنة 1919.

من أبرز قصائده المغناة قصيدة «صاح بزقر لمنادي» وكذلك قصيدة «أصبحت يا شقرايا» .