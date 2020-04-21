«حمدان بن محمد للتصوير» تعلن الفائزين بـ «وجوه الأطفال»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «انستغرام» لشهر مارس 2020، التي كان موضوعها «وجوه الأطفال». المسابقة شَهِدَت فوز المصور البحرينيّ جاسم محمد الشاخوري، بجائزة «اختيار الجمهور»، فاستحقَّ كاميرا رقمية من طراز SONY RX100M6 مُقدَّمة من «سوني الشرق الأوسط».

نسخة شهر مارس من المسابقة شَهِدَت اكتساحاً عراقياً إبداعياً، من خلال عدسات المصورين أحمد عبد الأمير لازم ووضّاء عبد الكريم الصغير وعلي رحيم، بجانب المصورة السعودية جوهرة سعيد الزهراني، والبحرينيّ جاسم محمد الشاخوري، الفائز بـ«اختيار الجمهور». وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة.

مكانة متميزة

المصور البحرينيّ جاسم محمد الشاخوري الفائز بجائزة «اختيار الجمهور» قال: هذه الطفلة الجميلة أعتبرها مثل ابنتي، التقطت لها الصورة في المنامة عاصمة البحرين. هذا فوزي الأول، لذا له مكانة كبيرة جداً في قلبي، وقد منحني دافعاً كبيراً للمضي قُدُماً في التصوير. كوني مصوراً تُلهمني البساطة في الأشياء والتفاصيل.

فرحة

المصورة السعودية جوهرة سعيد الزهراني تقول عن صورتها الفائزة: التقطتُ الصورة في المنطقة التاريخية بجدة، أحب التقاط الصور كثيراً في هذه المنطقة بسبب جاذبيتها البصرية. إنها المرة الأولى التي أفوز بها، وقد شعرتُ أن الأرض لا تسعني من الفرح، الفوز سيمنحني حضوراً كوني مصورة في مجتمعات المصورين، وسيمنح صوري آفاقاً أوسع.

كوني مصورة تُلهمني بعض الصور الخاصة بالمشاهير والتغذية البصرية المستمرة.

براءة

وفي تصريحه عن الحدث، قال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: لوجوه الأطفال تأثير إنساني فريد يكاد لا ينافسه شيء في هذا العالم، إن وجوههم تضج براءة وعفوية وعذوبة، وهي من أكثر العناصر جذباً لعدسات المصورين ومن أصعبها أيضاً. وجاءت قائمة الفائزين لتضم: جاسم محمد الشاخوري من البحرين وأحمد عبد الأمير لازم ووضّاء عبد الكريم الصغير وعلي رحيم من العراق، ومن السعودية جوهرة سعيد الزهراني.