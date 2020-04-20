«تحدّي الاتحاد السينمائي» يواجه «كورونا» بتحفيز المبدعين

المصدر: دبي ـ غسان خروب

خطوات جديدة يمضي بها صناع الدراما والسينما في الإمارات، خطوات تبث الأمل في قلوب الناس في «زمن كورونا»، وتحفزهم على استغلال أوقاتهم بأسلوب أمثل، يمكنهم من القضاء على «الملل» الذي قد يتسرب إلى يومياتهم جراء «المكوث في البيت»، الذي فرضه فيروس كورونا على العالم أجمع.

تلك الخطوات تهدف إلى توثيق بعض اللحظات الجميلة، التي نقضيها جميعاً مع عائلاتنا، وترصد ضحكاتنا وحركاتنا ومشاعرنا أيضاً، في أفلام قصيرة لا تتجاوز في مدتها الزمنية أصابع اليد الواحدة.

تلك الخطوات تمثلت في «تحدي الاتحاد السينمائي»، الذي أطلقه ثلة من مبدعي الإمارات، عبر أروقة موقع «تويتر»، داعين الجميع إلى المشاركة فيه، عبر تقديم مشاهد مصورة مكثفة، بغض النظر عن فكرتها ونوعيتها، وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام وسم «تحدي الاتحاد السينمائي»، الذي حظي بدعم عدد من السينمائيين الإماراتيين.

المخرجة نهلة الفهد، والسيناريست محمد حسن أحمد، والفنان د.حبيب غلوم، ثلاثي مبدع التقى سابقاً في «التجربة الفنية الإماراتية»، وها هو يعود مجدداً ليلتقي «افتراضياً» عبر تويتر، عبر «تحدي الاتحاد السينمائي»، والذي قالت عنه، صاحبة المبادرة، المخرجة نهله الفهد لـ «البيان»: «قد تكون هذه هي المرة الأولى التي نضطر فيها إلى المكوث في بيوتنا لفترة طويلة، فقبل جائحة كورونا، كنا جميعاً مشغولين بإنجاز أعمالنا، وواجباتنا، ومع دخولنا في الحجر الصحي، أصبحنا جميعاً نتملك الوقت، الذي أعتقد أنه يتوجب علينا استغلاله بصورة جميلة».

وأضافت: «أعتقد أنه يتوجب علينا جميعاً، توثيق هذه اللحظات، بأفلام قصيرة جداً، تبرز يومياتنا وتفاصيل حياتنا، وتبين ما نعشقه، ونفضل القيام به، بحيث تتحول هذه الأفلام مستقبلاً إلى مادة توثيقية».

«اصنع فيلمك من منزلك.. شارك بأفكارك.. مدة الفيلم 60 ثانية فقط»، تغريدة قصيرة، أطلقتها نهلة الفهد عبر «تويتر»، لتلقى صدى في أروقته، فكان الرد من السيناريست محمد حسن أحمد، الذي نشر بدوره مقطعاً مصوراً، قال فيه: «العالم يعيش في حكاية واحدة، ولكن كيف نستطيع أن نعيش هذه الحكاية، (...) نستطيع أن نصنع أفلاماً قصيرة جداً ومكثفة».

الفنان حبيب غلوم، ذهب في التحدي إلى منطقة أخرى، عبر إعلانه عن رعاية «المبادرة السينمائية»، ليرصد لها جوائز مادية، تتراوح قيمتها بين 3000 و5000 درهم.

غلوم أكد على ذلك عبر تغريدة أطلقها في تويتر، حيث خاطب الجميع من الجزيرة الحمراء برأس الخيمة، حيث موقع تصوير مسلسله الجديد «الشهد المر». وقال: «نتشرف برعايتنا للمبادرة السينمائية الجميلة، اصنع فيلمك من بيتك».