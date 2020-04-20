القرية العالمية تشكر «خط الدفاع الأول»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن مشاركتها في مبادرة #نورها_بالأزرق العالمية، التي تم إطلاقها دعماً للفرق الطبية وجميع الفرق الأساسية التي تسهم بشكل أساسي في مواجهة الفيروس الذي يجتاح العالم.

وتشارك القرية العالمية إلى جانب العديد من المعالم الرئيسة في مختلف أنحاء العالم بإنارة بواباتها الرئيسة باللون الأزرق كلمحة شكر وتقدير للجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر خط الدفاع الأول، وذلك في الساعة 8 مساء من كل يوم خميس.

وقد تم إطلاق حملة #نورها_بالأزرق في المملكة المتحدة في مارس من هذا العام تكريماً لفرق العمل الطبية الوطنية وخطوط الدفاع الأول. وشهدت المبادرة منذ ذلك الوقت انتشاراً واسعاً حول العالم، لتتزين المئات من المعالم والمباني الأشهر في العالم باللون الأزرق.