«جميل للفنون» يستعرض المواهب في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز جميل للفنون، أمس، عن إطلاق منصة الجداف الإبداعية وهي برنامج جديد مصمم للاحتفاء بالمواهب الإبداعية في الإمارات، وفتح الباب إلكترونياً أمام الجمهور للمشاركة والدعم من خلال سلسلة من الفعاليات التنشيطية. واعتباراً من يوم الأحد 19 أبريل، يستضيف مركز جميل للفنون عبر الإنترنت سلسلة من ورش العمل التفاعلية الجديدة والتي ينفذها الفنانون من جميع الأعمار، ويقدم العروض الموسيقية ودليلاً تسويقياً يضم الحرفيين المبدعين لتسويق منتجاتهم، وكذلك دليلاً إرشادياً عن المطاعم بكل تنوعاتها وثقافاتها التي توصل الطعام والمأكولات للمنازل.

وبما يعكس التزام مركز جميل للفنون بالمشاركة المجتمعية وتنفيذ برامج مفتوحة وتناسب كل الأعمار، فإن ورش العمل والأنشطة الافتراضية التي يقدمها الفنانون وحرفيو السوق والموسيقيون من عروض حية وأفلام تناسب الجميع؛ العائلات والأطفال واليافعين والشباب. وتأتي منصة الجداف الإبداعية لتكون حدثاً تعاونياً متعدد التخصصات، يثمن جهود المبدعين في الإمارات ويمنحهم المزيد من الفرص والتجارب. ويحل البرنامج محل سوق رمضان وبرامج الشهر الفضيل التي كان من المخطط تنفيذها في مركز جميل.

وتعد منصة الجداف الإبداعية نسخة رقمية من مهرجان الجداف السنوي، والذي يجمع أطياف المجتمع في احتفال بالمواهب الإبداعية المحلية. وكان المهرجان قد أقيم للمرة الأولى في ديسمبر 2019 في مركز جميل للفنون، وفي أنحاء حديقة جداف ووترفرونت للفنون وعلى طول الكورنيش في أحدث أحياء دبي الإبداعية. وقدمت برامج المهرجان العديد من ورش العمل المفتوحة لجميع الأعمار والتي ينظمها فنانون، علاوة على الأنشطة والأسواق وعروض الموسيقى الحية وعروض سينمائية للعائلات والأطفال واليافعين والشباب. ويعتبر مهرجان الجداف فعالية تعاونية متعددة التخصصات، كما أنها مجتمعية، وتحرص على تواصل الشركاء الثقافيين ومنهم دبي القابضة، آرت دبي، مهرجان طيران الإمارات للآداب، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات مثل السركال أفنيو، جامعة زايد، ذا جام جار، وجلف فوتو بلس.

ومن المقرر أن يعود المهرجان بشكله التقليدي يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020.