الفجيرة تطلق مبادرة «جليسك كتابك»

المصدر: الفجيرة - وام

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، مبادرة «جليسك كتابك» بهدف تشجيع أهالي إمارة الفجيرة على القراءة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بإيصال المعرفة للقارئ في الإمارة وتشجيعه على امتلاك عادة القراءة، وتوفير وسائلها له.

وتتضمن المبادرة التي تستمر لمدة أسبوع توزيع الكتب مجاناً على أهالي الإمارة وإيصالها إلى بيوتهم في جميع مناطق الإمارة، التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الأوضاع الراهنة واستغلال الوقت لنشر المعرفة، حيث سيقوم الراغبون باقتناء الكتب بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب الإعلامي بنوع الكتب المفضلة للقراءة مع كتابة عنوان البيت، وسيتم إرسالها له حيث يكون.

ويهدف المكتب الإعلامي من مبادرة «جليسك كتابك» إلى تزويد كل الأسر في إمارة الفجيرة، بالكتب المتنوعة، ما يرسخ المواضيع في أذهانهم ويزيد من معارفهم، ويطور طرق التفكير لديهم، على اعتبار القراءة، ضرورة معرفية وحضارية وإنسانية، ترسخ ثقافة العلم في نفوس أفراد المجتمع المحلي، للاطلاع على ثقافات العالم، وخاصة بعد إغلاق المراكز الثقافية والمكتبات العامة في ظل الظروف الراهنة.

وتسعى حكومة الفجيرة إلى خلق بيئة ثقافية اجتماعية، تدفع بمسيرة الحراك الثقافي والمعرفي في الإمارة من خلال طرح تشكيلة واسعة من أفضل الكتب المتنوعة، وتشجيع المجتمع بمختلف فئاته على القراءة.