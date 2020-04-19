محمد ميهوب: «الشيخ زايد للكتاب» من أهم الجوائز على المستوى العالمي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد الدكتور محمد آيت ميهوب، أستاذ اللغة والآداب العربية بكلية التربية في جامعة زايد، الفائز بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2020 فرع الترجمة، أن الجائزة تعد من أهم الجوائز ليس في المنطقة العربية فحسب ولكن على المستوى العالمي أيضاً، وذلك لرفعة قيمتها وموضوعية لجان تحكيمها واعتمادها أحدث معايير التحكيم و أكثرها دقة.

وأعرب ميهوب - الفائز بالجائزة عن ترجمته كتاب «الإنسان الرومنطيقي» للفيلسوف والأديب الفرنسي جورج غوسدورف «1912 - 2000» الصادر عن معهد تونس للترجمة - عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز، وقال: «الفوز بهذه الجائزة يعتبر إنجازاً علمياً وأدبياً رائعاً، وخطوة كبيرة جداً في مسيرة كل باحث أو مترجم أو أديب، لذلك غمرتني سعادة لا توصف وأنا أتلقى اتصال الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة ليعلمني بخبر فوزي».

وأضاف أن فوز هذه الترجمة بجائزة الشيخ زايد للكتاب سيمنح الكتاب انتشاراً أوسع وشهرة أكبر وسيكون عاملاً أساسياً لتحفيز عموم القراء على مطالعته والباحثين المختصين في النقد العربي عامة والأدب الرومنطيقي خاصة على اكتشافه والاستفادة منه، معرباً عن أمله في أن تكون هذه التجربة مفيدة لطلبة جامعة زايد.