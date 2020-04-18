«أبوظبي للكتاب» يستهل جلساته الافتراضية مع «كوركي بول»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلسلة من الجلسات الافتراضية بتقنية البث المباشر لتتيح لجمهور معرض أبوظبي الدولي للكتاب لقاء الفنانين والمؤلفين المفضلين لديهم من منازلهم، بعد تأجيل الدورة الثلاثين من المعرض إلى العام المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا التي يشهدها العالم.

وانطلقت السلسلة أمس، بجلسة خاصة مع رسام قصص الأطفال المتميز، البريطاني، كوركي بول، حملت عنوان «ويني الساحرة وكوركي بول»، حيث استعرض بول مهاراته السردية والفنية، وقرأ مقاطع من سلسلة القصص المصورة الشهيرة «ويني وويلبر» ورسم عدداً من شخصياتها المحبوبة. وتم بث الجلسة من حديقة بول المنزلية في المملكة المتحدة، حيث كان يرتدي قبّعة الساحرة ومعطفها، وقام بقراءة قصة ويني الساحرة. ثمّ استخدم الألوان المائية وأقلام التلوين اللبادية لرسم شخصيات السلسلة.

وتقام الجلسة الافتراضية التالية يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 في الـ5 عصراً بعنوان «عائلات سعيدة وصحية: غذاء جيد، شعور جيد».