تغريدات النجوم.. تحدّيات وترويج لأعمال

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أصاب فيروس «كورونا» الدراما العربية عموماً بحالة «ارتباك» واضحة، حيث أجبر صناعها على «إعادة حساباتهم»، بعد أن أدخل معظم هذه الأعمال في «الحجر»، حيث أعلنت عن خروجها من السباق الدرامي، ورغم ذلك، تمكنت بعض الأعمال من تحرير نفسها، حيث يجتهد أبطالها في الترويج لها، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي حالة كادت أن تهيمن على معظم الحسابات، في وقت عادت فيه «موضة التحديات الرقمية» لتنتشر بين النجوم، الذين فضل بعضهم لقاء معجبيه «عن بعد».

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بباقة متنوعة من التغريدات، التي صب معظمها في الترويج لدراما رمضان، فيما غرد بعضها خارج هذا الصندوق، كما الفنانة أحلام، التي لا تزال ماضية في الترويج لمبادرتها «ساعة الصفر»، التي أطلقتها قبل أيام عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث نشرت أخيراً، مقطعاً لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال لقائه مع ثلة من الأطباء.

وعلقت عليه بالقول: «يبذل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، وشيوخنا الكرام، جهدهم ووقتهم الثمين وكل غال ونفيس، لأجل هذا الوطن، وكل مواطن ومقيم على أرضه.. دعونا نحول طاقة الحب هذه إلى درع حصين.. بحبنا لقيادتنا الرشيدة والتفافنا حولها والتزامنا جميعاً، التام والكامل بكل التعليمات، سنقضي على الوباء».

بعد قبوله تحدي الفنان فايز السعيد بحلاقة شعر رأسه، أعلن الشاعر علي الخوار، قبوله تحدياً من نوع آخر، وهو «صنع الأغاني بالمقلوب»، الذي أطلقه الموزع والفنان الإماراتي أحمد الرضوان. وكان الخوار قد أطلق أخيراً عبر حسابه قصيدة جديدة، حملت عنوان «حب في زمن الكورونا»، حيث لقيت استحسان الجميع.

أما الفنان أحمد الجسمي، فقد ذهب في تغريداته إلى نشر مقاطع من كواليس مسلسله الجديد «أم هارون» الذي يقف فيه أمام الفنانة حياة الفهد، وعلى ذات الدرب سار الفنان مرعي الحليان، الذي يعكف حالياً على الترويج لمسلسله الجديد «مفتاح القفل»، حيث يلعب بطولته إلى جانب الفنان جابر نغموش، بينما قام الكاتب جمال سالم على حسابه في «انستغرام» بنشر العديد من المقاطع الدعائية لمعظم المسلسلات الإماراتية التي ستعرض في رمضان.

من جانبه، لم يكتف الفنان السعودي عبد الله السدحان، على «تويتر» في الترويج لمسلسله الجديد «كسرة ظهر»، وإنما سخّر حسابه لنشر الوعي حول فيروس كورونا. «جبل في قيلولة خارج رمضان»، بهذا التعبير علق الفنان تيم حسن على صورة له نشرها على «انستغرام»، بعد تأكيد المنتج صادق الصباح رسمياً عدم جاهزية مسلسل «الهيبة 4» للعرض في رمضان.

وفي الوقت ذاته، فاجأ الفنان عمرو دياب، معجبيه، بنشره مقطعاً من الموسيقى التصويرية لعمل درامي مقبل، وعلق عليه «قريباً»، من دون توضيح أي تفاصيل أخرى حوله، في حين أصدر صناع مسلسل «لعبة النسيان»، بياناً خاصاً أوضحوا فيه أن هذا المقطع الموسيقي، هو جزء من تتر مسلسل «لعبة النسيان» الذي تلعب بطولته زوجة عمرو دياب دينا الشربيني.

اعتزال الجداوي

بعد قيامها بنشر صورتها بالحجاب، على «انستغرام»، لتأكيد مشاركتها في مسلسل «لعبة النسيان»، عادت الفنانة رجاء الجداوي، لحذفها من حسابها، بعد تلقيها تعليقات عدة من متابعيها، قدموا فيها التهنئة بـ «اعتزالها الفن وارتداء الحجاب»، لترد عليهم رجاء، بأن الصورة من كواليس تصوير المسلسل، إلا أن التعليقات لم تتوقف، لتنتشر على إثرها شائعة «اعتزال رجاء الجداوي للفن»، وهو ما جعلها تحذفها من حسابها.