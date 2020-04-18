ليندسي لوهان تشيد بإجراءات دبي الوقائية ضد «كورونا»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

بدا الصمت الذي لفّ شوارع دبي لافتاً، حيث أكسبها مزيداً من الهيبة والوقار، وعزز من نجاح الإجراءات الوقائية التي مضت فيها دبي، منذ اللحظة الأولى التي ضرب فيها فيروس «كورونا» المستجد العالم أجمع.

ففي دبي رفع الجميع شعار «خلّك في البيت»، مؤكدين التزامهم به، وهو ما سار عليه الجميع، بمن فيهم نجوم الفن الذين يتخذون من «دانة الدنيا»، مقراً لحياتهم، ومن بين هؤلاء كانت النجمة العالمية ليندسي لوهان، التي تعيش في دبي منذ 6 سنوات، حيث تعودت لوهان أن تقضي أيامها بين شوارع وضواحي «دانة الدنيا»، التي عبرت مراراً عن عشقها للمدينة، التي فتحت قلبها أمام لوهان، قبل حدودها، وها هي لوهان تصف مكان إقامتها في دبي بمنطقة «تعتبر وول ستريت الخاصة بدبي»، وذلك خلال استضافتها «عن بعد» في برنامج (Lights Out)، حيث أشادت لوهان بالإجراءات الوقائية المتبعة في دبي.

«أعيش في دبي، في منطقة تعتبر وول ستريت الخاصة بدبي، في الداون تاون»، بهذه الجملة، بدأت لوهان حديثها مع مقدم البرنامج ديفيد سبادي، مشيرة إلى الإجراءات الوقائية المتبعة في المدينة، حيث قالت: «القوانين صارمة للغاية هنا، ولا يسمح لك بالخروج، لأنهم يأخذون الموضوع على محمل الجد، إذا لم يكن لديك سبب للحصول على تصريح».

وأضافت: «يسمح بتصريح لشخص واحد لكل بيت، وإذا لم يكن هناك سبب أو لم تحصل على موافقة لتصريح الخروج، إلى السوبر ماركت أو البقالة، أو إذا وجدت من دون قفازات أو كمامة، أو تجاوزت مدة 90 دقيقة، فسيتم القبض عليك وستحصل على غرامة». في حديثها ذهبت لوهان إلى المقارنة بين ما يحدث في دبي، وبين ما تشهده مدينة نيويورك.

وقالت: «شعرت بالاستياء من الأشخاص الذين أشاهدهم، فشقيقي يعيش في نيويورك، وأشاهد صوراً يرسلها لي البعض، تبين أن الناس يستمتعون ويقولون اليوم جميل في نيويورك، سأذهب إلى الخارج للاستمتاع بوقتي، عند الشاطئ أو الحديقة أو مع الناس، وهم لا يرتدون القفازات والكمامات».