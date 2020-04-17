تعاون الثقافات في عصر التباعد الجسدي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن تقديم حلقة نقاش تفاعلية للتبادل الثقافي بعنوان: «إعادة تخيل المجتمع.. التعاون عبر الثقافات في عصر التباعد الجسدي» وذلك يوم غدٍ في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العاصمة أبوظبي.

وسيقام الحدث بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أبوظبي بمشاركة اثنين من أشهر الموسيقيين العالميين لمناقشة كيفية رسم تصورات جديدة للمجتمعات من خلال استخدام التكنولوجيا في ظل استمرار إجراءات التباعد الجسدي بين الأفراد في جميع أنحاء دول العالم.

يشارك في حلقة النقاش كل من جون بيسلي عازف البيانو الأمريكي المشهور بمقطوعاته العصرية التي عززت مفهوم الجاز الكلاسيكي والمرشحة لجوائز غرامي؛ وإيهاب درويش الملحن الإماراتي المعروف بإبداعاته الكلاسيكية، ويديرها بيل براغين المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي. وستشهد الحلقة العرض الأول المباشر للتعاون الموسيقي الجديد بين بيسلي ودرويش. وسيتمكن جميع أفراد المجتمع من المشاركة في الجلسة والتفاعل مع الموسيقيين العالميين عبر البث المباشر من خلال موقع فيسبوك.

وقال بيل براغين: نحن سعداء بهذا الحدث الذي يشكل الدافع لاستمرار شراكتنا مع سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي كجزء من سلسلة الفعاليات خارج خشبة المسرح.