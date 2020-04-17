«محمد بن راشد للمعرفة» تنظم ورش عمل عن بُعد للمبدعين العرب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن تنظيم كافة ورش عمل برنامج دبي الدولي للكتابة عن بُعد، وذلك ضمن حملة «#استثمر_وقتك_بالمعرفة»، التي تهدف من خلالها إلى تحفيز مسارات إنتاج ونشر المعرفة عن بُعد، وتشجيع الجمهور على استثمار جزء من أوقاتهم في المنزل باكتساب المعرفة من خلال قنوات المؤسسة الرقمية.

كما تسعى المؤسسة من خلال نظام ورش العمل عن بُعد، إلى ضمان سلامة جميع المشاركين، وفي الوقت نفسه استمرارية حصولهم على التدريب المناسب والفعّال بمختلف مجالات الأدب والكتابة، بهدف إعداد أجيال واعدة من الكتّاب والمبدعين العرب في كل مكان.

وتفصيلاً، انطلقت أولى ورش عمل البرنامج بنظام التدريب عن بُعد من دبي، وكانت بمجال «القصة القصيرة»، ويقدمها المدرب إسلام أبو شكير، بمشاركة 11 مبدعاً من الدول العربية، وتستمر الورشة لأربعة أشهر قادمة، ويمكن لأي شخص يمتلك موهبة الكتابة حضور الورشة والاستفادة منها، وذلك من خلال التسجيل عبر البريد الإلكتروني: dipw@mbrf.ae.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسسة، حرص مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على استمرارية عمل ورش برنامج دبي الدولي للكتابة، بنفس الكفاءة والفاعلية السابقة لها، وخلال المرحلة الحالية التي تتطلب التزام الجميع بالتباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع.

وأضاف بن حويرب: «أتاحت البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات لجميع الجهات والمؤسسات الاستمرار في عملها على أكمل وجه، وتقديم الخدمات بنفس السلاسة والتميز الذي عهدناه في مؤسساتنا الحكومية، واليوم نحن نستفيد بشكل عميق وحقيقي من الحلول التكنولوجية المتطورة للمحافظة على أداء مشاريعنا ومبادراتنا في مجال إنتاج ونشر المعرفة، وتأهيل المواهب والمبدعين العرب في شتى المجالات، تلك الأمور التي تشكل مجتمعة الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة».

من جهة أخرى، ستضم قائمة ورش العمل عن بُعد، ورشة عمل أدب الطفل في دولة الكويت، والتي ستقدمها الأستاذة هدى الشوا، بمشاركة 10 منتسبين، وتمتد لمدة 4 أشهر، وتبدأ بتاريخ 3 مايو المقبل. وتهدف إلى تفعيل الكتابة الإبداعية لدى المشاركين لإنتاج أعمال ومؤلفات للأطفال والناشئة، وتقوم المؤسسة بنشر الأعمال المتميزة منها بالتعاون مع دور نشر مرموقة.

كذلك تعمل مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على ورشة عمل أدب اليافعين في الإمارات، والتي تقدمها الكاتبة وفاء الميزغني في 10 مايو المقبل ولمدة 5 أشهر. إلى جانب استكمال ورشة عمل الصحافة الإلكترونية عن بُعد، والتي كانت المؤسسة قد أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة الأهرام في جمهورية مصر العربية، ويقدمها مجموعة من الأكاديميين في عدد من الجامعات المصرية وعدد من الإعلاميين المخضرمين، وتضم الورشة 23 مشاركاً.