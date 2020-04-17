«منصات» بيوت الشعر تنشر بهجة القصيدة

المصدر: الشارقة - البيان

في الوقت الذي يفرض فيه فيروس «كورونا -كوفيد 19» حظراً للتجوال في مختلف دول العالم؛ أطلقت بيوت الشعر في الوطن العربي، منصات إلكترونية في مواقع التواصل الاجتماعي، تنشر بهجة القصيدة، وتدعو إلى التقاء شعراء ومثقفين وأدباء عرب في أمسيات وندوات ومحاضرات ثقافية، حيث تلقى مشاركة فاعلة.

سعت بيوت الشعر من خلال المنصات الإلكترونية إلى التكيّف مع اللحظة الراهنة، تجنباً للاختلاط والتقارب الاجتماعي، وهو ما برز بأكثر من أمسية شعرية نظمتها بيوت الأقصر في مصر، والخرطوم في السودان، وتطوان في المغرب، فيما تذهب باقي البيوت إلى المنصات الإلكترونية بوصفها مكاناً جامعاً للمثقفين العرب.

وذلك بعد النجاح الذي حققته الأمسية الشعرية الأولى عبر منصات إلكترونية بـ«مواقع التواصل»؛ واصل بيت الشعر في الأقصر تنظيم أمسيات شعرية شهدت مشاركة واسعة.