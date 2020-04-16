نجاح نوعي لـ«ماراثون دبي للأفكار»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي، بالتعاون مع مجموعة آرت دبي، مبادرة «ماراثون دبي للأفكار»، لدعم المجتمع الإبداعي في دبي، حيث استهدفت هذه المبادرة، من خلال دعوة مفتوحة إلى المقترحات، استقطاب الأفكار التي من شأنها مواجهة التحديات الحالية، التي تواجهها المجتمعات الابداعية والثقافية في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد. وشهدت في يومي 7 و8 أبريل الجاري، سلسلة ورش عمل إلكترونية، جمعت خبراء دوليين ومحليين من مختلف المجالات للعمل معاً، محققة نجاحاً نوعياً للمبادرة، ذلك بهدف الوصول لحلول لهذه التحديات.

وأعربت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن اعتزازها بالنتائج المميزة، التي توصلت إليها المبادرة، مؤكدة أهميتها في رصد الحلول الممكنة للتحديات التي يواجهها القطاع الثقافي في دولة الإمارات، ورسم مستقبل مشرق له في ظل الأزمة الحالية.

وأشاد الفنان وأستاذ الفنون الجميلة، باف شيمانسكي، بالمبادرة وبمستوى المشاركات.

وفي يوم 20 أبريل، ستعمل الجهات القائمة على تنظيم المبادرة، على تجميع الأفكار الناتجة عنها لتقديم سلسلة من الحلول إلى «دبي للثقافة»، لتصبح هذه الحلول جزءاً من توصيات السياسات الداعمة للقطاعات الثقافية والمحركات المجتمعية الممكن تجربتها.