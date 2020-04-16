إبداعات لـ«براند دبي» للتوعية حول «كورونا» بالتعاون مع ميثاء دميثان

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع الفنانة الإماراتية ميثاء دميثان، حملة توعوية حول أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في المنازل تحت وسم #خلك_في_البيت، وذلك من خلال ثلاث لوحات بورتريه تصور ثلاثة أشخاص يضعون أقنعة طبية، وهي تعبر عن الفئات الأكثر عرضة للتأثر بفيروس كورونا، وذلك من أجل تحفيز جميع أفراد المجتمع على اتباع الإرشادات الصحية والحرص على عدم مغادرة البيوت حفاظاً على سلامة عائلاتهم وجميع أفراد المجتمع.

وتغطي الحملة التي تم إطلاقها باللغتين العربية والانجليزية العديد من الأماكن الحيوية في إمارة دبي، وتتضمن الأعمال الفنية عبارة «عشانهم وعشان دبي #خلك_في_البيت».

ظروف استثنائية

وبهذه المناسبة، قالت نهال بدري، مديرة براند دبي: وسط هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا المستجد، وتماشياً مع الجهود الضخمة المبذولة على مستوى إمارة دبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات، وجدنا في «براند دبي» أنه من واجبنا المشاركة في نشر الوعي وحث الناس على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها من الجهات الرسمية في الدولة بطريقة إبداعية، وذلك عبر مجموعة من الأنشطة المبتكرة التي من شأنها نقل رسائل مؤثرة للمجتمع.

وأعربت بدري عن تقديرها لمشاركة الفنانة الإماراتية ميثاء دميثان من خلال عملها الإبداعي الذي يصور أفراداً من المجتمع يضعون أقنعة طبية، وقالت إن العمل الفني بتعبيره السهل المباشر يمكنه أن ينقل رسالة تحتاج إلى جهد كبير لتوصيلها إلى أكبر عدد ممكن من الناس، ومن مختلف الجنسيات، نظراً لكون الفن هو اللغة الكونية المشتركة التي تتخطى جواز المفردات لتجد طريقها إلى وجدان الناس بسرعة وبصورة مؤثرة. مشيرة إلى أن الحملة تهدف إلى إشراك المجتمع الإبداعي في تعزيز جهود التوعية والوقاية التي تحتاج مساهمة الجميع، وأيضاً إلى تحفيز الطاقة الإيجابية لدى مجتمع دبي الغني والمتنوع ثقافياً.

خدمة الوطن

بدورها، قالت الفنانة الإماراتية ميثاء دميثان: «إنه من دواعي فخري واعتزازي أن أشارك في تنفيذ هذا المشروع وأن أساهم من خلاله في خدمة وطني ودولتي، من خلال البورتريهات الثلاثة التي تعبر عن الفئات الأكثر عرضة للتأثر بفيروس كورونا».

وأضافت: «يشكل الفن الابداعي أداة للتفاهم والوعي العالمي، وتبرز أهميته بشكل مؤثر في فترة الأزمات وفي ظل ما يشهده العالم من ظروف عصيبة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بشكل يؤكد قوة دوره المجتمعي في نشر التوعية، فضلاً عن دور الفن في إلهام المجتمع بالأفكار التي تعينه على كل التحديات التي قد تواجهه». مؤكدة على أهمية الدور الملهم الذي يتميز به الفن في هذه المرحلة وبما يعين الناس على تخطي هذه الأزمة العابرة.