ابتسام بركات: «الفتاة الليلكية» تنمي خيال الأطفال

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

أشارت الكاتبة والفنانة التشكيلية ابتسام بركات إلى أن قصة «الفتاة الليلكية»، التي أهلتها للحصول على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع أدب الطفل والناشئة، بهذه الدورة، مستوحاة من حياة الفنانة التشكيلية تمام الأكحل. وقالت في حديثها لـ «البيان»: تسهم القصة في تنمية خيال الأطفال وتقودهم إلى عالم الألوان وتعزز علاقتهم بالأشياء التي حولهم. كما عبرت بركات عن سعادتها بالفوز بالجائزة.

ابتسام بركات التي تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم أعمالها باللغتين العربية والإنجليزية، الحاصلة على العديد من الجوائز وترجمت أعمالها لعدة لغات، تحدثت عن دوافعها لإصدار «الفتاة الليلكية» إذ قالت: كانت مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي تريد أن تصدر سلسلة عن الفنانين الفلسطينيين، وأضافت: كان هناك حوالي 20 فناناً، فوضعوا عنهم بنكاً من المعلومات، وأتاحوا للكتاب أن يكتبوا عن فنان أو أكثر، على أن تختار اللجنة فيما بعد الأعمال الصالحة للنشر. وتابعت: من بعدها أصدرت المؤسسة 4 كتب في المجال الإبداعي، وكنت قد ألفت كتابين الأول عن الفنانة تمام الأكحل والثاني عن الفنانة فيرا تماري.

قصة عذاب

وأوضحت بركات: في كتابي «الفتاة الليلكية» كنت قد قرأت عن سيرة تمام الأكحل ووجدت أنها حاولت أن تزور دارها، فشعرت أنها قصة عذاب كل الفلسطينيين، فقررت أن تكون قصة إبداعية عنها، وأضافت: من خلال قرأتها يمكن للطفل أن يجد فيها مخرجاً فنياً جميلاً بجانب تشكل الأمل بالنسبة له، عبر طفلة تعود إلى دارها وعندما ترسم تبكي.