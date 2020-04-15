مسح وطني لفهم تحديات الاقتصاد الإبداعي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومجلسا الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية، مسحاً وطنياً شاملاً لفهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الإبداعي والعاملين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بهدف وضع الخطط والحلول الملائمة وصياغة الاستراتيجيات والمبادرات التي تساعدهم على تخطي المرحلة الراهنة.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة: «جاءت هذه الخطوة ثمرة للاجتماع الطارئ الذي عقد الأسبوع الماضي لمجلس الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية، حيث اتفقنا على سلسلة من الخطوات التي تبدأ بإطلاق مسح وطني شامل، نستطيع من خلاله فهم التحديات التي تواجه العاملين في الاقتصاد الإبداعي، ووضع المبادرات والحوافز المناسبة التي تضمن استمرار مسيرتهم العملية في المشهد الثقافي المحلي».

ويتضمن المسح مجموعة من المحاور من بينها معرفة التحديات والعوائق التي تقف أمام الفئة المستهدفة خلال الفترة الحالية لإيجاد الحلول المناسبة، ما هي أكثر الشرائح تأثراً خلال الأزمة.