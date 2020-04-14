يارا تبحر مع تلفزيون دبي على متن «دبي كروز»

المصدر: (دبي - البيان)

استضافت الحلقة التاسعة من برنامج «دبي كروز» على شاشة تلفزيون دبي، المغنية اللبنانية يارا، في حوار تطرق إلى العديد من الجوانب الفنية والإنسانية التي كشفت عنها للمرة الأولى في حوارها مع ميساء مغربي على متن اليخت.

وأجابت يارا في بداية الحلقة التي بثت مساء الأحد عن أسئلة فريق الإعداد، قائلة إن الملحن طارق أبو جودة هو توأم روحها الفكري والروحي، معترفة بمتابعتها أعمال عادل إمام، وحلمها تجسيد شخصية فنية لو أتيحت لها الفرصة بأن تكون ممثلة في يوم من الأيام.

لتنتقل بعدها، للحديث عن مدينة دبي التي عاشت فيها أثناء طفولتها فترة، معربة عن نيتها الانتقال للعيش بين دبي وبيروت في الفترة المقبلة، قائلة إن دبي تتميز باحترام الإنسان والقيم الإنسانية، معربة عن رغبتها في الذهاب في رحلة صحراوية من دون أن تخفي محبتها للبحر والأجواء المفتوحة، وكذلك سعادتها بديو الغنائي الذي قدمته مع راشد الماجد، معربة في الوقت نفسه عن حلمها بالغناء مع عبدالمجيد عبدالله.

وكشفت يارا إلى الصوت اللافت لنوال الكويتية، وإلى شخصية أحلام، وفن نجوى كرم ونوال، كذلك إلى إليسا التي تنتمي إلى نفس القرية إلى جانب شخصيتها القوية وصراحتها، كما توقفت عند إحساس شيرين، وتواضع شخصية أصالة، فيما وصفت سميرة سعيد بالفنانة الكبيرة التي تحترم فنها ورقيها.

وكشفت يارا في ختام الحوار عن تحضيرها لألبوم غنائي جديد سيكون مفاجأة جميلة للجمهور.