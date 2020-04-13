جلسة «الملتقى الأدبي» تحتفي بجهود الكوادر الطبية

المصدر: (أبوظبي - عبير يونس)

من خلال «زووم» عبرت عضوات الملتقى الأدبي، وعدد كبير من المشاركين من دولة الإمارات وعدد من الدول، عن امتنانهم لأبطال الكوادر الطبية، بصوت واحد بأداء النشيد الوطني، وهم في بيوتهم، وذلك أول من أمس. عن هذه المبادرة قالت مُؤسسة صالون الملتقى، أسماء صديق المطوع، في حديثها لـ«البيان»: جاءت المبادرة تحت شعار «لولاكم ما سلمنا»، إنها تحية شكر وتقدير للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ولم نجد أغلى من النشيد الوطني، الذي يعد رمزاً ووساماً بالنسبة إلينا. وأضافت: عرضنا فيديو تقدم فيه عضوات الملتقى، وعدد من الكتاب رسائلهم المعبّرة عن الامتنان.

أغانٍ وطنية

البداية مع أغنية «يا دار زايد» للفنان الإماراتي خالد بن محمد، ومن ثم النشيد الوطني بصوت الفنانة السورية زينة أفتيموس، بجانب العديد من الأغاني الوطنية. وعن هذا قالت أسماء صديق المطوع: إنها رسالة محبة، وجهنا قبلها الدعوات لكل من يريد أن يشارك معنا في تقديم الشكر للفريق الطبي.

وأشارت إلى أنه أرسل فيديو قبل موعد البث بيومين، وفيه دعوة لمشاركة الجميع للتعبير عن شكرهم وتقديرهم عبر تطبيق الويب «زووم» من خلال المشاركة بإنشاد النشيد الوطني، ورفع علم الإمارات ليصل الصوت للعالم أجمع. وتابعت: لم تتوقف نقاشتنا في «الملتقى»، لكننا استبدلنا النقاش على «زووم» بها، فمنذ بداية انتشار فيروس «كورونا» قررنا الالتزام بالبيت، وأصبحت مناقشتنا عبر الإنترنت.