إرجاء حلقة «فريندز» الخاصة

المصدر: نيويورك - أ ف ب

أرجئ تصوير الحلقة الخاصة التي ستضم الممثلين الرئيسيين في مسلسل «فريندز» الشهير، ولن تعرض مع إطلاق خدمة «إتش بي أو ماكس»، على ما أوضح ناطق.

واشترت مجموعة «وارنر ميديا»، أحد فروع مجموعة «إيه تي أند تي»، حقوق بث أكثر المسلسلات شعبية في السنوات العشرين الأخيرة، بسعر 425 مليون دولار على خمس سنوات، متفوقة على «نتفليكس». وكانت تريد أن تجعل منه أحد العروض الأساسية في منصتها الجديدة عبر الإنترنت «إتش بي أو ماكس»، التي تطلق في مايو.

ومن أجل الترويج للحدث، كانت «وارنر ميديا»، قررت تصوير حلقة خاصة بمسلسل «فريندز»، كانت ستعرض عبر المنصة في يوم إطلاقها. وستصور الحلقة في موقع التصوير الأصلي للمسلسل، في استوديوهات «وانرر براذرز» في بوربنك (كاليفورنيا)، مع جنيفير انيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لو بلان وماثيو بيري وديفيد شويمر، أبطال المسلسل الستة.

وذكرت مجلة «فراييتي»، أن كلاً من أبطال المسلسل الستة، حصل على 2,5 مليون دولار لتصوير الحلقة الخاصة.

لكن بسبب انتشار وباء كوفيد-19، لم يبدأ التصوير بعد، وقرر المنتجون إرجاء موعد البث، كما قال ناطق باسم «وارنر ميديا». ستطلق خدمة «إتش بي أو ماكس» في مايو، كما هو مقرر، على ما قال مدير الاستراتيجية في «وارنر ميديا»، شون كيسكر، لمجلة «فراييتي».

يذكر أن مسلسل «فريندز»، حقق نجاحاً هائلاً، وطبع جيلاً كاملاً من المشاهدين.