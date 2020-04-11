«خير جليس» مبادرة تثري الحراك الثقافي

أطلقت الأربعاء الماضي، مبادرة «خير جليس»، التي تعزز وتثري التعاون الثقافي بين الإمارات والسعودية، حيث ينظمها أتيليه لانتانا للفنون والثقافة في أبوظبي بالتعاون مع رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة.

وجاءت المبادرة على خلفية الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي في المدينة المنورة، بين الأتيليه والرواق، ونصّت على تنظيم فعاليات لتشجيع الثقافة والفنون في المجتمع، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية لدعم الحراك الثقافي في المنطقة.

وبينت الكاتبة الإماراتية فرح البستكي، صاحبة أتيليه لانتانا، أن هذه المبادرة التي تجيء استجابة لتوجيهات القيادة في البلدين، هي جزء من الأنشطة المنفذة عن بعد نظراً للظروف الراهنة، بغرض الإسهام في ما يعود بالنفع على المجتمع، من خلال تشجيع القراءة والكتابة والرسم من البيوت. وأشارت البستكي إلى أنه سيتم اختيار خمسة فائزين كل شهر، لتكريمهم بشهادات مشاركة وتحفيزهم بمبالغ نقدية، موضحة أن الدعوة عامة والمشاركة متاحة للجميع بلا قيود.

من جهتها، قالت الشاعرة ليلى الأحمدي نائبة رئيسة رواق أديبات ومثقفات المدينة المنورة، إن التعاون الثقافي والفني بين رواق أديبات ومثقفات المدينة وأتيليه لانتانا للثقافة والفنون؛ يحقق هدفاً من أهدافنا المشتركة، وهو الاستفادة من الوقت الذي نقضيه في بيوتنا بين الأمل والرجاء، ونشر الجماليات التي تظهر في هذه الأوقات لدى المبدعين والمبدعات وبمشاركة فريق 23 أبريل الذي يضم نخبة من المثقفات، سنصنع محطة جميلة نتفيأ فيها ظلال فنون وآداب وأفكار.