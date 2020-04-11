عيضة بن مسعود: البقاء في المنزل يجعلنا نبتكر في إبداعاتنا وعطائنا

المصدر: أبوظبي عبير يونس

قال الشاعر عيضة بن مسعود مقدم برنامج «مسك الحروف»، إن البقاء في المنزل يجعلنا نبتكر في إبداعاتنا وعطائنا. وتابع: انتهيت من تصوير البرنامج قبل يومين من بدء حملة التعقيم الوطني، وكنا نحافظ على التعليمات مثل ترك مسافة مع الضيف كما كان التصوير خارجياً. وأوضح بن مسعود في حديثه لـ «البيان»: البرنامج أدبي سياحي ويبث الآن من قناة الشرقية في الفجيرة. وأضاف: في هذه الفترة استمر في عملي عن بُعد، واستثمر وقتي بالتحضير لكتاب نقدي في مجال الشعر النبطي.

مفاهيم جديدة

وأضاف عيضة بن مسعود: أعمل من المنزل إلا فيما ندر، والاكتشاف المهم الذي اكتشفته من خلال هذه التجربة، بأن العالم سيتغير ويخرج بعدة مفاهيم. وأوضح: يمنح البيت حرية أكثر من المكتب فالفرصة أكبر لدراسة خطة معينة. وأضاف: حتى أن الأم الموظفة سيكون لديها القدرة على مراعاة أولادها والاهتمام بهم وهي بالبيت وتمارس عملها. وتابع: لا نطالب بأن تكون كل الحياة عن بُعد، ولكن من الممكن مستقبلاً، أن يكون هناك يومان للعمل في الأسبوع عن بُعد.

وقال بن مسعود: كان هناك مطالبة بتفرغ المبدعين، لكن أعتقد بعد هذه التجربة يمكن تفريغ المبدع للعمل عن بُعد، وهكذا يستطيع أن يتفرغ أكثر لعمله الإبداعي.

وذكر: باعتباري محاضراً في أكاديمية الشعر في أبوظبي، نكمل الدراسة مع الطلبة عن بُعد عن طريق «الأون لاين». وأوضح: الفائدة لا يجب أن تتوقف من خلال إيجاد طرق أخرى تعزز من الدراسة خاصة وأن النقاش قد يكون مفتوحاً مع الطلبة بالساعات...

مواسم البرنامج

الشاعر عيضة بن مسعود الذي كان قد حصل برنامجه الأول «مساكم شعر» على جائزة سلطان العويس كأفضل برنامج ثقافي في الدولة عام 2016، قال: يعرض الأن الموسم الثاني لبرنامج «مسك الحروف» ويضم 17 حلقة، بعد أن ختمنا الموسم الأول بـ 17 حلقة أيضاً، وأوضح: يتميز البرنامج بأنه عفوي لا أحضر فيه أي سؤال ولا يوجد فيه أوراق، فيأتي السؤال من الجواب.

وذكر: هذه الطريقة أجمل وهي سهلة وصعبة بذات الوقت، ركزت فيها على الشاعر كإنسان ووصلنا بالأسئلة لمعرفة ما يأكله عادة. وتابع: أحياناً نمشي أو نكون داخل السيارة ونذهب إلى أماكن عدة ونحن نتحدث بكل الأجناس الأدبية حول الشعر الشعبي والفصيح. واستطرد: قد نتكلم عن الشعر والرواية، فالضيف قد يكون شاعراً أو روائياً.

وقال بن مسعود: في هذه الفترة تظهر أماكن مثل خورفكان أو كلباء وأتحدث، وفي بداية الحلقة أتحدث عن المكان مثل «قلعة الغيل» أو «وادي شيص» وهو عبارة عن قرية بين الأشجار والجبال، وكنت قبل البرنامج لا أعرفها. وأضاف: بعض عرض هذه الحلقة طلب أكثر من ضيف أن نصور في «وادي شيص» والكثير من الأشخاص زاروها. وذكر بن مسعود أن للبرنامج موسم 3 سيصور لاحقاً، يعرض بعد انتهاء الموسم 2 الذي يتوقف خلال شهر رمضان، ويستمر بعد انتهائه.