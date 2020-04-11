فضّلت جرساً نحاسياً على لوحة لفان غوخ (مجاناً)

المصدر: إعداد: نهى حوّا

كشفت متقاعدة بريطانية أنها فوتت فرصة الحصول على لوحة للرسام الهولندي فان غوخ، كانت معروضة أمامها مجاناً، واختارت بدلاً منها جرساً نحاسياً بقيمة جنيه إسترليني.

حدث ذلك في عام 1967، ولم تكن المتقاعدة من قرية أشتون كينز في ويلتشاير غاي هوريل تعلم في وقتها، لا هي ولا انسباؤها مالكي اللوحة أنها للرسام الهولندي الشهير فان جوغ، وفقاً لصحيفة «ذا صن».

تلك اللوحة التي رسمها فان غوغ عام 1885 تم التعرف عليها بأنها لوحة «الفلاحة أمام المزرعة»، وقد بيعت الشهر الماضي بمبلغ يقدر ما بين 12 و 13 مليون جنيه إسترليني.

تذكر غاي البالغة 76 عاماً، كيف وقعت في الخطأ عن غير قصد، كان من الممكن أن تكون اللوحة ملكها، فأنسباؤها سألوها في عام 1967 ما إذا كانت تريد أي من الأغراض في مزرعة بستافوردشاير قبل عرضها للبيع. كانت اللوحة التي قدمها الرسام إلى المزرعة في عام 1929 مقابل تزويده باحتياجاته الغذائية، منسية بين تلك الأغراض.

طلبت المتقاعدة البريطانية اللوحة القديمة في البداية، قالت: «بدت اللوحة قديمة وقذرة، وكانت هناك ثقوب داخلها، لكنني أعجبت بها مع ذلك، أقنعوني بأنها لا تستحق العناء. في تلك الأيام لم أتمكن من الجدال معهم، وانتهى الأمر بحصولي على جرس نحاسي».