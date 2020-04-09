هدى حسين ونجوم «شغف» على «سما دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن انضمام النجمة الخليجية هدى حسين إلى نجوم أعماله الدرامية المقرر عرضها، عبر شاشة قناة سما دبي في شهر رمضان 2020، إلى جانب باقة متنوعة وغنية من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية والعربية.ويأتي التعاون الفني الجديد مع النجمة الخليجية وإطلالاتها المتجددة، عبر شاشة قناة سما دبي في العرض الأول للمسلسل الدرامي «شغف» إلى جانب نخبة من نجوم الدراما الكويتية والخليجية، في الوقت الذي يتم حالياً وضع اللمسات النهائية للدورة البرامجية الخاصة بشهر رمضان 2020.

وفي هذا الإطار قالت هدى حسين: «سعيدة اليوم بهذه التجربة الدرامية الجديدة، بعد الأصداء الجميلة التي تركتها مجموعة الأعمال والمسلسلات الدرامية، التي قدمتها على سما دبي، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية أتمنى للجميع السلامة والعافية، فكما هي فرصة للاجتماع العائلة والأهل والأصدقاء حول شاشة التلفزيون، بقدر ما هي مسؤولية مضاعفة بالنسبة لي، لتقديم الأفضل لهذا الجمهور الذي أعتز به دائماً».