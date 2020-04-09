«الشيخ زايد للكتاب» تعلن الفائزين بدورتها الـ14

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «جائزة الشيخ زايد للكتاب»، أمس، أسماء الفائزين في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 – 2020، والتي ضمّت ستة كُتاب وأدباء عالميين، إلى جانب مجلة أدبية مستقلة.

فاز في فرع الآداب الشاعر منصف الوهايبي من تونس عن ديوانه «بالكأس ما قبل الأخيرة»، فيما فازت الكاتبة ابتسام بركات من فلسطين في فرع «أدب الطفل والناشئة» عن قصتها «الفتاة الليلكية». وفاز الباحث حيدر قاسم مطر من العراق في فرع «المؤلف الشاب» عن كتابه «علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان – يوسف فان إس أنموذجاً». كما فاز محمد آيت ميهوب من تونس في فرع الترجمة، عن ترجمته كتاب «الإنسان الرومنطيقي» لجورج غوسدورف، من الفرنسية إلى العربية.

وفاز الكاتب الهولندي ريتشارد فان لوين عن فئة اللغات الأخرى، عن كتابه «ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين.. قراءات تناصّية» باللغة الإنجليزية. وفازت عن فئة النشر والتقنيات الثقافية، مجلة بانيبال البريطانية، التي أسهمت في تقديم أعمال من الأدب العربي إلى القراء الناطقين بالإنجليزية. كما تم الإعلان عن شخصية العام التي فازت بها الشاعرة والباحثة والمترجمة الفلسطينية الدكتورة سلمى الجيوسي.