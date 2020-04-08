يسرا لجمهور تلفزيون دبي: وحشتوني

المصدر: دبي - البيان

أعلن تلفزيون دبي عن انضمام النجمة المصرية يسرا إلى نجوم أعماله الدرامية المقرر عرضها عبر شاشته الفضية في شهر رمضان المبارك 2020، في إطار حرصه الدائم على تقديم أعمال ومسلسلات درامية مختارة تتميز بالمحتوى الفكري والاجتماعي الهادف.

ويأتي التعاون الفني الجديد مع النجمة المصرية يسرا وإطلالاتها المتجددة عبر شاشة تلفزيون دبي في العرض الأول لمسلسل «دهب عيرة»، بعد تقديمها للعديد من الأعمال الدرامية التي انفرد تلفزيون دبي بعرضها خلال شهر رمضان المبارك، وتابعها الجمهور على امتداد السنوات الماضية مثل مسلسلات: لحظات حرجة، قضية رأي عام، في أيد أمينة، خاص جداً، بالشمع الأحمر، فوق مستوى الشبهات، الحساب يجمع، لدينا أقوال أخرى، وغيرها من الأعمال والمسلسلات الدرامية.

دراما اجتماعية

وفي هذا الإطار، أعربت النجمة يسرا عن سعادتها بالإطلالة الجديدة، في العرض الأول لمسلسل «دهب عيرة» على شاشة تلفزيون دبي، والذي تعود من خلاله إلى الساحة الدرامية بعد غيابها في شهر رمضان الماضي لظروف إنتاجية، قائلة «أعتبر إطلالتي الجديدة عبر شاشة تلفزيون دبي، بمثابة النافذة الإعلامية التي تتمتع بكثير من الجاذبية والمصداقية التي كرستها لدى كافة شرائح الجمهور العربي، وأنا سعيدة اليوم بتكرار هذه التجربة بعد الأصداء الجميلة التي تركتها مجموعة المسلسلات الناجحة التي قدمتها عبر هذه الشاشة المتألقة»، وأضافت «وحشتوني... ويلا نتقابل في رمضان على شاشة تلفزيون دبي».

أعمال

وأشارت إلى فريق عمل المسلسل الدرامي الجديد الذي يضم كلاً من المؤلف أمين جمال وأحمد عادل سلطان، إلى جانب المخرج سامح عبد العزيز، وبمشاركة كل من النجوم: حلا شيحة، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، وخالد أنور، هنادي مهنا، خالد سرحان، حيث تدور أحداث المسلسل الرمضاني الجديد حول «عهد محمد دهب»، مصممة الأزياء وصاحبة محل شهير لبيع الملابس، والتي تتعرض إلى مجموعة من المشاكل والعقبات في خضم علاقاتها المتشابكة مع الوسط المحيط بها، ومن خلال عملها كسيدة أعمال ناجحة وقارئة موهوبة للفنجان، إلى جانب موهبتها في مجال الكتابة التي ابتعدت عنها بشكل مؤقت نتيجة انشغالاتها المتعددة وحرصها على النجاح في مجال الأزياء والملابس، من دون أن يخطر ببالها ماذا يمكن أن يحدث مع ابنها «هشام» وشقيقتها «فرح» بعد تعرضها لعمليات سرقة وابتزاز من جهات عدة.