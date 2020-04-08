القمّة الثقافية أبوظبي تعقد جلسة ببث مباشر غداً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تقدّم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالتعاون مع منظمات ثقافية عالمية، تجربة بث مباشر حصري للقمّة الثقافية أبوظبي عبر اليوتيوب يوم غد الخميس 9 أبريل 2020، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويترأس محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حلقة حوارية حصرية بعنوان «الثقافة ودورها في توحيد العالم في أوقات الأزمات» يشارك فيها نخبة من الخبراء بمن فيهم إرنيستو أوتون راميرز، مساعد المدير العام للثقافة، منظمة اليونسكو؛ أليكساندرا مونرو، كبيرة القيّميين الفنيين بقسم «سامسونج» للفن الآسيوي، وكبيرة مستشاري «الفنون العالمية» في متحف ومنظمة سولومون آر جوجنهايم؛ ريبيكا ليون، مديرة التعليم والمقتنيات في الأكاديمية الملكية للفنون.

تناقش الجلسة الحوارية الوضع العالمي الحالي وأثره الكبير على الثقافة من زاويا اجتماعية واقتصادية ونفسية. وستقيّم الجلسة مدى تأثير الأزمات غير المسبوقة على القطاع الثقافي، وتستكشف دور الثقافة في التخفيف من وطأة القلق الجماعي.

ويتبع حلقة النقاش أربعة عروض موسيقية أدائية حية، من تنسيق بيركلي أبوظبي، ومنها عرض هو نتاج تعاون إبداعي عن بُعد بين بيركلي بوسطن وبيركلي أبوظبي يتضمن عزفاً لأغنية «يا طير» للنجمة اللبنانية فيروز ولكن باللغة الإنجليزية من قبل مجموعة من خريجي كلية بيركلي للموسيقى الذين تنحدر أصولهم من بلدان الشرق الأوسط، بمن فيهم المديرة الفنية لبيركلي أبوظبي، ميساء قرعة.