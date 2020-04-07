يسرا في «دبي كروز»: عادل إمام وجه سعدي!

المصدر: (دبي- البيان)

استضافت الحلقة الثامنة من برنامج «دبي كروز» (Dubai Cruise) على شاشة تلفزيون دبي، النجمة المصرية يسرا في حوار ثرٍ وغني.

وأجابت يسرا في بداية الحلقة التي بثت (مساء أول من أمس) على أسئلة فريق الإعداد، قائلة إنها شعرت بأولى خطوات النجومية بعد العديد من الأفلام الفنية التي شاركت فيها، معتبرة حب الناس ثروتها الحقيقية، وأن نادية لطفي وشادية وسهير البابلي وفاتن حمامة ورشدي أباظة ونور الشريف توأم روحه، مؤكدة أن عادل إمام من أكثر الفنانين الذين استفادت من وجودهم في حياتها الفنية وكان «وجه السعد» بالنسبة لها، وأن الممثل الراحل علاء ولي الدين من الفنانين الذين عاشوا وماتوا ولم ينل فرصته الحقيقية، معربة عن شوقها للجلوس مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

وفي احتفاء خاص، قامت ميساء بانتظار النجمة المصرية في بهو الفندق، قبل أن تنتقل معها في جولة قصيرة في أرجاء دبي التي لم تزرها منذ مدة بسبب مرض ووفاة والدتها، قائلة إنها في كل مرة تزور دبي تجد أشياء جديدة أضيفت إلى هذه المدينة العالمية المهمة.