دبي تطلق حزمة تحفيز لدعم المستثمرين في أصولها الثقافية

المصدر: دبي ـ البيان

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير كافة أوجه الدعم للمجتمع بكافة مكوناته في هذه المرحلة، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق حزمة تحفيزية تستهدف دعم المستثمرين في أصولها الثقافية والتراثية.وتشمل حزمة الدعم إيقاف رسوم الغرامات المترتبة على التأخير في تسديد الإيجارات ابتداءً من منتصف مارس 2020، وتأجيل تحصيل الشيكات المستحقة عن تلك الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من أول أبريل الجاري. كما شملت الحزمة كذلك دراسة تمديد عقود الإيجار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

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ـــ «دبي للثقافة» تدعم المستثمرين في أصولها الثقافية والتراثية