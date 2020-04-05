جائزة اتصالات لكتاب الطفل تطلق نسختها الـ 12 عبر«مواقع التواصل»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت جائزة اتصالات لكتاب الطفل، والتي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين وترعاها شركة اتصالات، نسختها الـ12، عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فاتحة مجال التقدّم والمشاركة أمام مبدعين رسّامي ومؤلفي وناشري كتاب الطفل، وصنّاع الكتب الصامتة.

وتتضمن فئات الجائزة: «كتاب العام للطفل»، و«كتاب العام لليافعين»، و«أفضل نص»، و«أفضل رسوم»، و«أفضل إخراج»، و«أفضل كتاب صامت»، في مشاركة مفتوحة لجميع المبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وحول هذا الإطلاق، قال عبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام شركة اتصالات الإمارات الشمالية: «إن رعايتنا المتواصلة للجائزة منذ انطلاقتها وحتى اليوم تنبع من إيماننا الراسخ بأهمية دعم الإبداع وأصحابه، والاهتمام بهذه الفئة المهمة من المجتمع، لأن المبدعين صنّاع نهضة، والثروة الأهم التي تمتلكها المجتمعات».

من جانبها، قالت مروة العقروبي، رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «تحتل الجائزة اليوم مكانة مرموقة على صعيد الجوائز التي تثمّن الإبداع الإنساني حول العالم خاصة الموجه للأطفال واليافعين، ونحن فخورون بهذه المكانة التي لم تكن لتتحقق لولا وجود هذه الإبداعات العربية التي نعتز بها والتي قدّمت الكثير على صعيد التأليف والرسم والنشر».