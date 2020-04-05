«ديزني» تؤجل إطلاق 12 فيلماً رئيسياً

المصدر: (لوس انجليس - أ ف ب)

أجّلت مجموعة «ديزني» إطلاق أكثر من 12 فيلماً رئيسياً أول من أمس، لكنها أبقت على موعد إطلاق «مولان» المقرر في يوليو المقبل رغم أزمة فيروس كورونا المستجد.

ومن الأفلام التي أرجئ إطلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا، «بلاك ويدو» و«ذي إيتيرنلز» إضافة إلى «ثور» و«دكتور ستراينج».

وقد أعيد تحديد موعد إطلاق الفيلم الأول من السلسلة الجديدة لأفلام مارفل «بلاك ويدو» في نوفمبر ما تسبب في تأجيل الأفلام الأخرى.

لكن في خطوة تدعو إلى التفاؤل بأن دور السينما في أمريكا الشمالية قد يعاد افتتاحها عاجلاً، فإن فيلم «مولان» سيطلق في 24 يوليو.