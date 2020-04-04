متاحف عالمية تفتح أبوابها عبر الإنترنت

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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إذا كنت قابعاً في الحجر الصحي، فإنك قد تواجه إزعاجات تتجاوز مجرد الحصول على الطعام والإمدادات لمدة أسبوعين، ففي جانب التسلية، قد تعاني ربما من الإحساس بالضجر، وتقضي ساعات طويلة على التلفزيون وتتصفح الإنترنت باستمرار، لكن هناك طريقة للحصول على بعض الثقافة والعلم من دون الحاجة إلى مغادرة المنزل، فقد اجتمع أكثر من 500 متحف وصالة عرض من أنحاء العالم مع موقع «غوغل أرتس أند كلتشر» لاصطحاب رواد الإنترنت في جولات افتراضية ومعارض على أشهر المتاحف في العالم. وفي ما يلي مختارات من تلك المتاحف التي يمكن مشاهدتها بـ«غوغل ستريت فيو»:

1 - المتحف البريطاني

المتحف الواقع وسط لندن، يتيح للزوار التجول في القاعة الكبرى، واكتشاف حجر الرشيد والمومياء المصرية والعثور على مئات التحف الفنية.

2 - متحف غوغنهايم

تتيح «غوغل ستريت فيو» للزوار التجول في الدرج الحلزوني الشهير للمتحف، لاكتشاف أعمال من فنون النزعة الانطباعية وما بعد الانطباعية والحديثة والمعاصرة.

3 - المعرض الوطني للفنون

معرضان على الإنترنت، الأول عن الأزياء الأمريكية من 1740 إلى 1895، والثاني عن أعمال الفنان الهولندي يوهانس فيرمير.

4 – متحف دورساي

يمكن التجول افتراضياً عبر صالات تضم عشرات الأعمال الشهيرة لفنانين فرنسيين ما بين 1848 و1914 والنظر في أعمال مونيه وسيزان وغوغان بين آخرين.

5 - المتحف الوطني للفن الحديث

جولة افتراضية لغوغل عبر ست طوابق من الفنون المعاصرة من كوريا والعالم.

6 - متحف بيرغامون

المتحف التاريخي هو موطن الكثير من الأعمال الفنية القديمة، بما في ذلك بوابة عشتار من بابل.

7 - متحف ريكز

يمكن استكشاف تحف العصر الهولندي الذهبي بأعمال للرسامين فيرمير ورامبرانت.

8 - متحف فان غوغ

المعجبون بهذا الرسام يمكنهم رؤية أعمالها عن كثب بأخذ زيارة افتراضية عبر أكبر مجموعة أعمال لفنسنت فان غوغ تشمل أكثر من 200 لوحة و500 رسمة وأكثر من 750 رسالة شخصية.

9 – متحف جيه بول جيتي

أعمال فنية أوروبية تعود إلى القرن الثامن عشر يمكن إيحادها في هذا المتحف في كاليفورنيا، ويمكن أن تأخذنا «ستريت فيو» لاستكشاف مجموعات هائلة من اللوحات والرسومات والمنحوتات والمخطوطات والصور.

10- معرض أوفيزي

هذا الصالة تضم مجموعة فنون فلورنسا للعائلات الأشهر «الميديشي»، المبنى من تصمم جيورجيو فاساري في عام 1560 ويمكن التجول في قاعاته من أي مكان في العالم.

11 - متحف ساو باولو للفن

متحف الحديث الأول للبرازيل، أعمال فنية في إطارات تبدو مثل أعمال فنية معلقة تحوم في الجو.

12- المتحف الوطني للأنثروبولوجيا

تم بناؤه في عام 1964 هذا المتحف مكرس لعلم الآثار والتاريخ عن تراث البلاد ما قبل الغزو الإسباني للمكسيك.

هناك 23غرفة عرض مليئة بالأعمال الفنية القديمة، بما في ذلك عن حضارة المايا.