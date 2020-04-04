تغريدات النجوم.. غناء ودعوات «خليك في البيت»

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا تزال أجواء فيروس كورونا مهيمنة على أروقة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تخلُ حسابات النجوم من آثار الفيروس، ففي الوقت الذي نشرت فيه بعض النجمات مقاطع مصورة، تظهر كيف يقضين أوقاتهن خلال الحجر الصحي، جاءت حسابات نجوم الإمارات مختلفة نوعاً ما، حيث جندها أصحابها لخدمة مبادرة «عطاء في عملي وسلامة في بيتي»، لدعوة متابعيهم على التزام الإجراءات الاحترازية.

«البيان» جالت بين حسابات النجوم، وانتقت منها باقة من التغريدات، حيث كانت البداية مع الفنانة الإماراتية أحلام، التي اجتهدت في الآونة الأخيرة بنشر مقاطع مصورة على حسابها في «انستغرام»، وعلقت عليها بالقول: «التزامنا بالإجراءات الوقائية والصحية سيؤدي إلى قلة وانعدام الإصابات بإذن الله، وهذا سيعني مقدرة المؤسسات الصحية على توفير رعاية صحية متكاملة، وذات جودة عالية لجميع المصابين، الحمد لله على نعمة الإمارات وكلنا فخر بقيادتنا الرشيدة، والجهود المبذولة من قبل دولتنا الإمارات».

مقاطع مصورة

أما الفنان فايز السعيد، فقد نشر هو الآخر مجموعة مقاطع مصورة، والتي يظهر في بعضها وهو يلعب الرياضة، كما نشر أيضاً مقطعاً مصوراً يظهر فيه الفنان راشد الماجد، وهو يلعب الرياضة.

وعلق عليه بالقول: «نورني أخي الفنان الكبير راشد الماجد، ورياضة على الحفيف، نورت يا بعدي».

لم تمر تصريحات الفنانة الكويتية حياة الفهد التي طالبت فيها بطرد «العمالة الوافدة من الكويت»، مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثار ذلك موجة حادة ضدها، حيث اتهمها البعض بـ«العنصرية»، وهو ما حاولت الفهد نفيه عبر اتصال مع برنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية، حيث بررت تصريحاتها بالقول: «إن الكويت يوجد فيها جنسيات من مختلف أنحاء العالم».

وتابعت: «نحن أكثر دولة بها جنسيات من مختلف أنحاء العالم.. ويوجد بها عمالة خارج إطار القانون، يعمل على إدخالهم ما يعرفون بتجار الإقامات ممن يضرون الوطن»، كما نفت الفهد ما تناقلته وسائل الإعلام أنها قصدت بتصريحاتها هذه «الوافدين المصريين». وقالت: «والله ما قلت، وتحية كبيرة جداً لمصر، أنا تعلمت الفن من المصريين، ومن علمونا ودرسونا مصريين، كافة حبابينا من المصريين، مشددة على أنها لا تلوم العمالة التي تعمل بالكويت خارج إطار القانون، ولكن تقصد تجار الإقامات».

أغانٍ ورقص

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الفنانة السورية هناء نصور، عبر الفيسبوك عن إصابتها بفيروس كورونا، خلال زيارتها إلى البرازيل، شهدت أروقة التواصل الاجتماعي، عشرات المقاطع المصورة، التي لعب النجوم بطولتها، والذين حاولوا خلالها التكيف مع ظروف «الحجر الصحي الطوعي».

النجوم من خلال المقاطع المصورة، لم يجدوا سوى بعض الأغنيات التي استندوا عليها لإعادة البهجة وطرد مشاعر الفزع.

وفي هذا الصدد، نشرت آيتن عامر مقطعاً مصوراً وهي تردد مع ابن شقيقتها، أغنية «بكلمك مش بترد»، والتي احتلت صدارة الأكثر انتشاراً على حسابات النجوم، في تطبيق «تيك توك»، كما غنتها أيضاً نادين نسيب نجيم برفقة صديقتها نتالي، وأيضاً الفنانة التونسية درة، وهنا الزاهد.

على الطرف الآخر، أشارت الفنانة ميريام فارس، التزامها بالحجر الصحي، وقالت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: «قبل انتشار فيروس كورونا، كنا نريد شراء الوقت، واليوم أشعر أن حياتي جيدة»، مضيفة أنها تحاول جاهدة الابتعاد طيلة النهار عن متابعة أخبار «كورونا»، حتى لا تدخل بمرحلة اكتئاب».