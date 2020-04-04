دعوة المبدعين لتصميم أعمال توعوية عن «الوباء»

المصدر: دبي - فاتن صبح

ضمن مساعي «تسطيح المنحنى»، وبطلب من الأمم المتحدة من خلال منظمة الصحة العالمية، انطلقت فعالية المنافسات المفتوحة للمبدعين في تصميم أعمال تثقيفية، تنقل بدقّة رسائل تتعلق بالصحة العامة وفيروس «كورونا» المستجد.

بموجب «نداء عالمي للمبدعين»، طلبت المنظمة، وتماشياً مع قول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إنه لا يمكن اتباع الطرق المعتادة في ظل هذه الظرف غير الاعتيادية، طلبت من المصممين إبداع محتوى مرئي، يشرح الخطوات الواجب على الناس اتخاذها لإبطاء وتيرة تفشي الوباء العالمي.

ويتعين على تلك الإبداعات أن تحصل على موافقة منظمة الصحة العالمية قبل نشرها. ومن هذا المنطلق، فقد طلب من مبدعي المحتوى ترجمة المعلومات الواردة في الرسالة المفتوحة للمنظمة بطريقة مرحة وجذابة، على أن تراجع بانتظام العروض المقدمة وتدرج أكثرها ملاءمةً في قائمة قصيرة تعرض عبر موقع مصغر يمكن وصول الجميع إليه.