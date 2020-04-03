موضوعات ثريّة في جديد «مدارات ونقوش»

المصدر: دبي - البيان

صدر أخيراً العدد الجديد من مجلة «مدارات ونقوش» الشهرية التي تُعنى بالتراث والتاريخ ودراسات الخيول العربية، عن مركز جمال بن حويرب للدراسات بدبي، وقد تضمن طائفة من المقالات والبحوث والدراسات التاريخية التي تناولت موضوعات محلية وعربية متنوعة، واكبت عدداً من الأحداث باستقصاء تاريخي لها.

ففي مناسبة اليوم العالمي للإذاعة، نشر هذا العدد من المجلة بحثاً تاريخياً متكاملاً للباحث والكاتب علي عبيد الهاملي حمل عنوان «الإذاعة في يومها العالمي.. نداء شعبي لم ينطفئ بريقه»، تناول فيه تاريخ نشأة الإذاعة منذ مهدها الأول، والمؤسسين لها، ثم تاريخ الإذاعة في دولة الإمارات وأبرز المذيعين الأوائل.

كما أبرزت المجلة في «أعلام من الراوي» سيرة الممرضة الكندية جرتـرود دايـك، وذلك تحت عنوان «الدكتورة لطيفة.. 43 عاماً في عشق الإمارات». مع استعراضها طائفة من الاستعمالات العربية الفصيحة من اللهجة الإماراتية في المعاجم العربية، والمقاربات التاريخية الواضحة التي اكتنفت فترتي انتقال الحكم ما بين عصرين في سلطنة عُمان. إضافة إلى تقرير حول المراحل التاريخية التي عمل عليها العالم لمواجهة مرض «إنفلونزا الخنازير».

وفي الركن المخصص للأماكن، أبرزت المجلة نماذج الإبداع المعماري في مساجد فاس، وتمازجها مع العمارة الأندلسية، ثم انتقلت إلى شبه جزيرة سيناء في رحلة تراثية حول العادات والتقاليد التي يتوارثها الأحفاد عن الأجداد هناك. كما عرجت على سباقات الخيول عند العرب، والقوانين الراسخة عند العرب في تنظيمها.