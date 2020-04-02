منصة «فن جميل» تموّل مشاريع المبدعين

أعلنت «فن جميل»، المؤسسة المستقلة التي ترعى الفنون والتعليم والتراث في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم، أمس، عن إطلاق «منصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية»، وهي برنامج استجابة سريعة، يقدم الدعم للفنانين، من خلال مخصّصات مالية لمشاريعهم الجارية أو الجديدة. ويمكن للفنانين والكتاب والقيمين الفنيين والباحثين المقيمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التقدم عبر موقع المؤسسة خلال ثلاث دورات، إذ بدأت أمس: 1 أبريل 2020، وتنتهي في 7 يونيو 2020.

يذكر أن الموعد النهائي الأول، هو 8 أبريل، بما يسمح بالتجاوب السريع للمتقدمين الأشد احتياجاً إلى الدعم. وتدرك المنصة تأثير جائحة فيروس كوفيد-19 على الجماعات الإبداعية المستقلة، وتهدف إلى القيام بدورها، بالإضافة إلى المنظمات والزملاء الآخرين في هذا المجال، دعماً للقطاع الفني في هذا الوقت العصيب، الذي يواجه فيه الجميع تحديات كبيرة. تهدف «منصة فن جميل للأبحاث والممارسات الفنية»، إلى تقديم الدعم لـ 50 من الممارسين الإبداعيين، بغية تنفيذ أعمالهم الحالية.