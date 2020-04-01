لطيفة بنت محمد: «#ﻣﺎراﺛﻮن_دﺑﻲ_ﻟﻸﻓﻜﺎر» تعزز قدرات المجتمع الإبداعي بمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أهمية الاستفادة من جميع الإمكانيات لمواجهة آثار تفشي «كوفيد-19» على القطاع الثقافي، لافتة إلى تعاون هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» مع المؤسسات والهيئات المحلية لهذه الغاية.

وأشارت سموها إلى محادثات تجريها «دبي للثقافة» مع القطاع الثقافي بهدف استقطاب المقترحات والأفكار وسبل التصدي للتحديات التي تواجهها المجتمعات الإبداعية.

وأعلنت سموها عن إطلاق هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتعاون مع مجموعة آرت دبي مبادرة «#ﻣﺎراﺛﻮن_دﺑﻲ_ﻟﻸﻓﻜﺎر»، بهدف استقطاب المقترحات والأفكار التي من شأنها مواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات الإبداعية والثقافية في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت سموها في تغريدة نشرتها أمس على صفحتها الرسمية عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نواصل محادثاتنا مع القطاع الثقافي في إمارة دبي لضمان الاستفادة من جميع الإمكانيات لمواجهة آثار تفشي كوفيد-19 على القطاع. وأطلقنا بالتعاون مع اَرت دبي مبادرة #ﻣﺎراﺛﻮن_دﺑﻲ_ﻟﻸﻓﻜﺎر بهدف استقطاب المقترحات والأفكار والتصدي للتحديات التي تواجهها المجتمعات الإبداعية».

وتأتي مبادرة «#ﻣﺎراﺛﻮن_دﺑﻲ_ﻟﻸﻓﻜﺎر» في ظل تأثر القطاع الإبداعي بأزمة وباء كورونا في دبي ودولة الإمارات وفي مختلف بقاع الأرض، خصوصاً كون هذا القطاع تسهم فيه وتشارك ببرامجه الشركات الصغيرة والممارسين المستقلين.

وقد دعت هذه المبادرة الجديدة كل من لديه أفكار يمكن أن تقدم حلولاً لمواجهة هذه التحديات واستكشاف الفرص المتاحة للتقدم، على أن يكون باب تقديم الاقتراحات مفتوحاً ليومين فقط، اعتباراً من اليوم 1 أبريل وحتى يوم غد 2 أبريل، فيما يقام ماراثون الأفكار في الفترة 6 - 7 أبريل.