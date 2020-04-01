المنهالي.. يطلق «عيشي بلادي» لدعم الوطن

المصدر: (دبي - غسان خروب)

رغم تباعدنا، فنحن قريبون جداً من الوطن، الذي نعانقه بكل حب، حيث الجميع يلتزم بتوجيهات القيادة الرشيدة، ويقف خلفها، في حربها ضد فيروس «كورونا»، الذي تمكن من تحويل العالم إلى جزر منفصلة.

وفي الإمارات كان الجميع من شرفاتهم على موعد يومي يغنون في كل ليلة وبصوت واحد النشيد الوطني، الذي أعاد الفنان الإماراتي عيضة المنهالي بصوته ترنيم كلماته، في مقطع مصور، نشره على حسابه في «انستغرام»، ليطلق من خلاله مبادرة «عيشي بلادي»، التي يدعو من خلالها الجميع إلى التعبير عن حبهم للوطن، الذي وسعهم حضنه، وأظلهم بظلاله، في أوقات الشدة.

مبادرة المنهالي لقيت صدى واسعاً، بين متابعيه، فكان من بينهم اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن، المعروف باسم «عموري»، الذي نشر هو الآخر مقطعاً مصوراً يردد فيه كلمات النشيد الوطني. مبادرة عيضه المنهالي، التي اقتبسها من عنوان «النشيد الوطني»، جاءت لدعوة الجميع للعمل من أجل المحافظة على الوطن، في ظل التحديات التي نواجهها جميعاً بسبب انتشار فيروس «كورورنا».

المنهالي أشار في تعليق نشره على حسابه في «انستغرام» إلى أن حملة «عيشي بلادي»، تأتي «تعبيراً عن تكاتفنا ودفاعنا عن وطننا في مثل هذه الظروف»، داعياً الجميع إلى المبادرة بتسجيل النشيد الوطني الإماراتي بأصواتهم وأصوات أطفالهم، ونشره تحت شعار «بصوت واحد.. عيشي بلادي»، راجياً الله العلي العظيم أن يحفظ الإمارات وسائر الشعوب من هذا الوباء.

يذكر أن المنهالي كان قد أطلق أخيراً أغنيته «يا راحة النفس»، وهي من كلمات الشاعر غدير بن سعيد الكتبي، وألحان علي كانو، وتوزيع عبد العزيز العبري، وحظيت بنحو 100 ألف مشاهدة على «انستغرام».