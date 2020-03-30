رسالة تضامن من وزارة الخارجية لفناني الإمارات بشراء أعمالهم التشكيلية

المصدر: أبوظبي ــ وام

جهود كبيرة تبذلها قيادة الإمارات لتعزيز القطاع الثقافي في الدولة، وترسيخ الآفاق الثقافية والفنية الغنية، وفي هذا الإطار وضمن مبادرة نوعية لدعم كل من ساهم في إثراء المشهد الفني والثقافي في الإمارات، بدأ مكتب الدبلوماسية العامة والثقافية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي بابتياع مجموعة من اللوحات التشكيلية الفنية التي تحمل توقيع فنانين إماراتيين محترفين وواعدين، وذلك بقيمة مليون ونصف المليون درهم.

هذه المبادرة التي تأتي برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أرادت من خلالها الوزارة أن ترسل لفنانينا رسالة تعبر عن تضامنها معهم، كما يؤكد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، والمشرف على هذه المبادرة، مشيراً إلى أنه وفي ظل إغلاق العديد من المعارض الفنية والمتاحف، فإن هذه هي الفترة المثلى لدعم الجميع للفنانين.

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