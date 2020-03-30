الفنان الكويتي سليمان الياسين يترجل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

وضع الموت، أول من أمس، النقطة الأخيرة في حياة الفنان الكويتي سليمان الياسين، بعد أيام قليلة مرت على دخوله المستشفى الأميري في الكويت، جراء وعكة صحية شديدة، أجبرته على دخول العناية المركزة، لتفقد الكويت بذلك واحداً من أعمدتها الفنية المرموقة، حيث ترك الياسين بصمة لافتة على صفحات الحركة المسرحية الكويتية، ومثلها في أروقة الدراما التلفزيونية التي دأب على رفدها بخبرته الفنية العالية.

خبر رحيل «بو سارة»، لم يكن هيناً على رفاقه من نجوم الكويت، والذين رافقوه طويلاً، سواء على خشبة المسرح، أو في مواقع تصوير الدراما، وهو الذي يمتلك رصيداً جيداً من الأعمال التي مكنته من التربع على عرش القلوب، التي أحبته كثيراً في معظم أدواره وشخصياته، التي طالما وضع خطوطها الرئيسية في معظم الأعمال التي قام بتأليفها، فلا تزال مسرحية «الراوي» تشهد على إبداعاته، وكذلك أيضاً مسرحيات «مجنون سوسو»، و«وخر لا يعاديك»، التي كشفت عن حجم ما يمتلكه «بو سارة» من إبداع، سرعان ما تجلى أيضاً في الدراما التلفزيونية، وعلى رأسها «خوات دنيا»، و«غريب» و«الشمس تشرق مرتين»، و«بيت تسكنه سمره»، و«أجندة»، وغيرها.

رحيل الياسين، كان له وقعه على صفحات التواصل الاجتماعي، وحسابات النجوم التي توشحت السواد لرحيله، حيث نعاه الفنان داوود حسين، الذي كتب على حسابه في «إنستغرام»: «الله يرحمك أبو سارة.. يتغمد روحك الجنة»، بينما كتب الفنان أحمد ايراج: «بعض الأخبار الحزينة تزعج القلب.. وبعضها يعصر القلب حزناً، أبو سارة خبر رحيلك عصر قلوبنا عصراً»، وعلى ذات الخط سارت الفنانة هيفاء حسين، التي كتبت: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يرحمه ويتغمد روحه الجنة»، كما نعاه أيضاً الكاتب سعود السنعوسي، الذي كتب: «ألف رحمة ونور يا بو سارة».