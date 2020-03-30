سويسرا تضيء جبل ماترهورن برسائل أمل وتوعية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أضاءت سويسرا جبل ماترهورن في جبال الألب بعروض ضوئية للبعث برسالة «أمل» للناس ولتحذيرهم بضرورة البقاء في منازلهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 14692 قدماً أضيء بألوان العلم السويسري، الأحمر والأبيض، فوق منتج زيرمات المجاور المغلق حتى 19 أبريل بسبب الوباء.

الشاشة وتظهر كل مساء بين غروب الشمس والساعة 11 مساء، وتعرض رسائل باللغة الإنجليزية مثل «الأمل» إلى جانب تعليمات مثل «خليك بالبيت»، طالبة من الناس التزام منازلهم منعاً لتفشي المرض الذي أصاب أكثر من 10 آلاف نسمة في البلاد. قال منظمو التزلج في زيرمات إنهم يريدون إظهار التضامن مع جميع الأشخاص الذين يعانون حالياً والامتنان لجميع أولئك الذين يساعدون في التغلب على الأزمة.

وتقع سويسرا على حدود شمال إيطاليا، وقد أصبحت أخيراً الدولة الأوروبية الخامسة التي تسجل 10 آلاف حالة بفيروس كورونا المستجد.

الإضاءة من ابتكار فنان الضوء السويسري غيري هوفستتر، وقد تم نشرها على كاميرات الويب، لكي يتمكن الناس من مشاهدتها من دون مغادرة منازلهم.

وإلى جانب الكلمات باللغة الإنجليزية التي ظهرت مع قلب وصورة للعلم السويسري، كانت هناك كلمات باللغة الألمانية تدعو إلى «التضامن»، على الجبل الذي يمتد بين سويسرا وإيطاليا. البلاد سبق أن أغلقت كل منتجعات التزلج بدءاً منذ 13 مارس، وحظرت أيضاً التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، فيما أي شخص يقف أقرب من مترين من شخص آخر يخاطر بالتعرض لغرامة.