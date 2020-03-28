أجواء «كورونا» تخيّم على تغريدات النجوم

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لا تزال تغريدات النجوم العرب متأثرة بأجواء فيروس كورونا المستجد، ففي الوقت الذي جند فيه بعضهم حساباته لدعم الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة لكبح انتشار الفيروس، ذهب آخرون إلى تحدي الملل الذي يعانون منه جراء التزامهم بيوتهم، الأمر الذي ساهم في الكشف عن مواهب بعض النجوم. «البيان» جالت بين حسابات النجوم لتخرج منها بباقة من تغريداتهم التي كشفت عن طبيعة تفاعلهم مع الأوضاع السائدة في العالم حالياً.

البداية كانت مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الذي نشر على حسابه أغنية جديدة بعنوان «متحدين» والتي تعاون فيها مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعلق عليها بالقول: «كلنا بك يا وطن مسؤولين.. باللي تامر فيه نحن ملتزمين.. وان تحدانا الزمن.. ابشر بنا يا وطن.. متحدين»، والأغنية الجديدة من كلمات وألحان سيف فاضل، حيث جاءت هذه الأغنية في إطار جهود الجسمي الأخيرة في الدعوة إلى الالتزام بالبيوت، لاتقاء شر فيروس كورونا.

مقطع مصور

أما الفنان فايز السعيد، فقد نشر هو الآخر مقطعاً مصوراً وجه فيه التحية إلى الطاقم الطبي والكوادر الوطنية والحملات الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة أو الجهات الأمنية. قائلاً: «لكم منا كل تقدير واحترام.. معروفكم على العين والراس». وهي ذات الدعوة التي وجهها الفنان عيضة المنهالي، حيث كتب على «ستوري انستغرام»: «كل الشكر للعيون الساهرة على أمن وسلامة الوطن».

في حين نشرت الفنانة بلقيس فتحي، على حسابها في «تيك توك»، مقطعاً مصوراً يجمعها مع زوجها سلطان عبداللطيف، يظهران فيه وهما يمارسان الرياضة في البيت، التزاماً منهما بالمكوث في البيت، تلبية لدعوات الحكومة، وعلقت بلقيس على المقطع بالقول: «فعاليات الحجر المنزلي، ما في جيم.. ليس مشكلة ابقَ في البيت وتمرن بالموجود، والمهم ألا تخسر لياقتك، ولا يزيد وزنك».

للضرورة أحكام

تفاعل ملحوظ أبداه نجوم السعودية مع الإجراءات الاحترازية التي قامت بها المملكة لكبح انتشار فيروس كورونا، ومن بين هؤلاء كان الفنان خالد عبدالرحمن، الذي دعا في تغريدة له عبر تويتر إلى «الابتعاد عن البلبلة، وسوء الظن»، حيث قال: «للضرورة أحكام.. ونحن جميعاً لا نخالف توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده حفظهما الله.. شكراً لرجال الأمن.. كل في ما يخصه.. وهذا إيضاح بسيط للجميع.. شفانا الله وإياكم وحمانا من كل وباء وسوء.. وأصحاب البلبلة هداهم الله.. كفاكم سوء ظن». تغريدة عبدالرحمن هذه جاءت بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه خلال تجواله أثناء فترة الحظر، وقيام بعض أفراد الحرس الوطني بالتقاط الصور التذكارية معه، الأمر الذي أثار جدلاً، ليخرج عبدالرحمن عن صمته، ليوضح أنه كان في زيارة لأحد المستشفيات في الرياض، من أجل الحصول على الدواء إثر إصابته بالحزام الناري، وهو سبب خروجه من البيت.

في المقابل، نشر الفنان عبادي الجوهر، مقطعاً مصوراً ينصح فيه جمهوره باعتماد الاحتياطات اللازمة، سائلاً فيه الله السلامة للجميع من هذا الوباء، مثنياً على جهود الدولة، التي اتخذت كافة الاحتياطات الاحترازية.

طواقم طبية

بينما عبرت الممثلة هنادي الكندري عن فخرها بالطواقم الطبية والكوادر التي تعمل في هذه الظروف. وخاطبت في منشور آخر على «انستغرام» أولياء الأمور، قائلة: «من أجل أطفالكم اجلسوا بالمنزل»، أما الفنانة هند البلوشي، فقد وجهت عتباً إلى المنتجين الذين لم يوقفوا تصوير أعمالهم الفنية.

وقالت: «عتبي كبير على المنتجين الفنيين الذين استمروا في تصوير أعمالهم الفنية رغم الظروف الصعبة بسبب انتشار كورونا، وهذه كارثة كبيرة، فهؤلاء ألزموا الفنانين وطاقم العمل بموجب العقد الذي وقَّعوه معهم على الحضور إلى مواقع التصوير التي تحتضن في كل مرة أكثر من 50 شخصاً، يأكلون ويجلسون معاً لمدة 12 ساعة على الأقل، ما يعرضهم للإصابة بالفيروس».

تحدي الملل

فيروس كورونا أجبر الملايين حول العالم على التزام بيوتها، وفي ضوء ذلك أطلق بعض النجوم ما بات يعرف بـ«تحدي الملل»، بهدف القضاء على الوقت أثناء فترة الحجر الصحي الاختياري، وفي هذا السياق، نشرت الفنانة السورية كندة علوش على انستغرام، صورة من طفولتها تجمعها مع والدها، وعلقت عليها بالقول: «تحدي الملل، وحتى نسلي وقتنا ونحن في البيت، أنشر صورة من الطفولة، صورة مع بابا غير مفهومة تماماً بالنسبة لي، لا من حيث الأزياء ولا ردة الفعل الغريبة»، وجاءت مشاركة كندة في التحدي استجابة لدعوة الفنانة هند صبري.

وتفاعلاً مع الأجواء العامة التي فرضها كورونا على العالم، نشرت الفنانة يارا فيديو لها على «انستغرام»، تؤدي فيه مقطعاً من أغنيتها الجديدة «خليك في البيت»، التي استلهمتها من الحملة التي أطلقها عدد من إعلاميي لبنان، لحث الناس على التزام بيوتهم للحد من انتشار كورونا. وأوضحت يارا في تعليقها أن الأغنية من كلمات وألحان طارق أبو جود، متمنية أن تنال إعجاب الجميع.