شرطة أبوظبي تحث منتسبيها على القراءة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي مسابقتي «صمم مكتبتك» و«زوايا مكتبة منزلك» للمنتسبين وعائلاتهم بهدف تحفيز أهمية القراءة، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للقراءة التي تستهدف أن تكون القراءة أسلوب حياة في المجتمع الإماراتي، والتركيز على ترسيخها ضمن العائلة، وأكدت الاهتمام بتبني مبادرات مبتكرة وتقديم خدمات ذات جودة عالية تسعد المجتمع وترتقي بموظفيها من خلال استحداث أفضل طرق القراءة التي تعزز ريادة الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وتركز المسابقة على تعزيز ثقافة القراءة وشغل أوقات فراغ المنتسبين وعائلاتهم من خلال المسابقة الأولى «صمم مكتبتك» والتي تتيح للراغبين من المنتسبين المشاركة بتصميم مكتبة صغيرة في ركن هادئ في المنزل بشكل جميل وبسيط ومراعاة الإضاءة الكافية والمساحة التي تشجع على القراءة على أن تضم كتباً متنوعة أدبية وعلمية وثقافية تتوافق مع جميع الأعمار مع توثيق مراحل التنفيذ بتصويرها وإرسالها.

أما المسابقة الثانية المتمثلة بـ«زوايا مكتبة منزلك» وهي عبارة عن تنظيم حلقة نقاشية أسرية من خلال قراءة أولياء الأمور كتاب يتم مناقشته مع الأبناء في جو عائلي لإثراء ثقافة الحوار مع الأبناء وشغل أوقات فراغهم وتنمية وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في مجالات الإطلاع والقراءة وشغف المعرفة ويتم تصوير الجلسة عن طريق الفيديو وإرساله للجنة مع عرض أحد الكتب أو القصص الموجودة ومراعاة الشروط والأحكام.