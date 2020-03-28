موسيقى الأعمال الدرامية منافسة جديدة في رمضان

المصدر: القاهرة - البيان

على الرغم من أهمية أغنيات تترات مسلسلات رمضان، وما تمثله من ساحة للمنافسة بين نجوم الغناء، يقدمون فيها أروع نتاجاتهم الغنائية، مُحاكين من خلالها روح الدراما، إلا أن عدداً من صناع الدراما الرمضانية هذا العام اختاروا أن تخرج أعمالهم معتمدة على الموسيقى التصويرية بدون أغاني تترات، كون الموسيقى واحدة من أكثر العوامل التي تميز عملاً عن آخر.

أول هذه الأعمال التي ستخرج للجمهور بدون تتر غنائي، مسلسل «فلانتينو»، الذي يعود به الفنان عادل إمام للدراما بعد غيابه عن دراما رمضان الماضي، حيث كانت آخر أعماله مسلسل «عوالم خفية» الذي عرض في رمضان قبل الماضي. ويشارك عادل إمام بطولة المسلسل كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، رانيا محمود ياسين، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

ثاني الأعمال المقرر عرضها خلال الشهر الكريم، والتي ستكتفي بالموسيقى التصويرية دون التتر، هو مسلسل بعنوان «دهب عيرة» من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، بيومي فؤاد، ويتولى تأليف العمل أحمد عادل وأمين جمال، وهو من إخراج سامح عبد العزيز.

ويأتي مسلسل «ونحب تاني ليه» كثالث هذه الأعمال، من بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر، حيث يضع المؤلف الموسيقى محمد مدحت الموسيقى التصويرية للمسلسل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام.