فاطمة الجلاف: دور كبير للمسرح في تشكيل ثقافة ووعي أفراد المجتمع

المصدر: دبي - البيان

بمناسبة اليوم العالمي للمسرح 27 مارس من كل عام، أكدت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، على الدعم اللامحدود الذي تقدمه «دبي للثقافة» للمسارح في الإمارة، والذي من شأنه خلق بيئة مسرحية ترتقي بالمواهب الشابة، وتدفعها لمواصلة تطوير شغفها في المجال الإبداعي.

لافتةً إلى أهمية دور المسرح في تشكيل ثقافة ووعي أفراد المجتمع، وضرورة اكتشاف واحتضان المواهب المسرحية الواعدة. وقالت: «تولي «دبي للثقافة» أهمية كبيرة للقطاع المسرحي في إمارة دبي، بشكل خاص، والإمارات، بشكل عام، وسبل تطويره والارتقاء به من الناحية الفكرية من خلال البرامج والمهرجانات التي تنظمها، والتوجيه والدعم التي توفره للفرق المسرحية الإماراتية مادياً ومعنوياً، وإعطائها الفرصة لتقديم ما لديها بشكل ابتكاري يوازي التطور الحاصل في إمارة دبي، وصولاً إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة للفنون المسرحية».

وأضافت الجلاف: «دعماً للاهتمام الدائم الذي توليه دولة الإمارات، بشكل عام، ودبي بشكل خاص، للمجال الفني، خاصة الفنون المسرحية، نبذل في «دبي للثقافة» أقصى جهودنا من أجل تطوير الحراك الفني والمسرحي في دبي، وخلق بيئة مسرحية ترتقي بالمواهب الشابة، وتدفعها لمواصلة تطوير شغفها في هذا المجال الإبداعي.

كما نعمل على اكتشاف واحتضان المواهب المسرحية الواعدة، وتطوير مستوى الأعمال التي تقدمها المسارح في إمارة دبي. وإنني أتمنى من جميع العاملين في مجال الفنون الأدائية، والمسرح بشكل خاص، أن يسخروا طاقاتهم لطرح مواضيع هادفة تفيد المجتمع وتسهم في الارتقاء بالمسرح الإماراتي إلى مصاف متقدمة عالمياً».