تصنع لزوجها ساقاً اصطناعية بسبب «كورونا»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

صنعت امرأة ساقاً اصطناعية لزوجها، من أشياء عثرت عليها في سقيفة المنزل، بعد إبلاغه بإمكانية الانتظار شهوراً قبل الحصول على ساق اصطناعية، بسبب فيروس «كورونا».

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الزوجة اتشاري واتسون، وجدت حلاً مبتكراً لمساعدة زوجها البريطاني ستيف، لكي يتمكن من التجول في منزلهم في شوتلي بريدج بمقاطعة درم.

أول تصميم كان مصنوعاً من دلو صغير لطفل على الشاطئ، زائد راتنج من الألياف الزجاجية وقطعة من الخشب، لكن الساق ظلت تنزلق، فابتكرت نسخة ثانية مصنوعة من حذاء برقبة وخشب مع مسامير، عثرت عليها في السقيفة.

الساق سوف تساعد زوجها على المشي في أنحاء المنزل وصولاً إلى الحديقة.

ستيف واتسون عانى من كسر في الرجل عند وقوعه في عام 2018، وكان يتوقع الحصول على ساق اصطناعية، لكن تم إلغاء الموعد بسبب كوفيد 10.